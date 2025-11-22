Οι φίλοι του σινεμά είχαν την ευκαιρία ήδη να γίνουν θεατές των επεμβάσεων που έχουν γίνει στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ. Ρωτήσαμε τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργο Αστρουλάκη για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Όπως μας είπε ο κ. Αστρουλάκης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της καινούργιας εισόδου και πλέον είναι ορατή η αναβάθμιση του χώρου. Παράλληλα, τοποθετήθηκε μια καινούρια αυλαία στη σκηνή του θεάτρου, καθώς η προηγούμενη δεν ανοιγόκλεινε. Όπως υπογράμμισε, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπήρχε αυλαία για τις θεατρικές παραστάσεις.

Επιδίωξη της ΔΑΕΑΝ είναι να ολοκληρώσει και το ζήτημα της προσβασιμότητας, κάτι που εκτιμά ότι θα γίνει σύντομα.

Σχολίασε ακόμα ότι έγινε μεγάλη και εκτεταμένη επέμβαση στους εσωτερικούς χώρους, όπως σοβατίσματα και βαψίματα, στα καμαρίνια και στο υπόγειο, με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή το κινηματοθέατρο ΡΕΞ να έχει μια πολύ καλή εικόνα.

Επίσης τοποθετήθηκαν στο φουαγιέ τρείς τηλεοράσεις όπου θα προβάλλονται τα «προσεχώς», τα trailer των επόμενων προβολών.

Αναμένουν ακόμη μερικούς καναπέδες-σκαμπό, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο φουαγιέ, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί και η τουαλέτα για ΑμεΑ.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ