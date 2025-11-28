Η Κρήτη αναδεικνύεται πλέον στο «βαρύ πυροβολικό» των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αποτελώντας περιοχή με την ταχύτερη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αναφέρεται (thetotalbusiness) και το σχετικό κείμενο ομορφαίνει από μία τεράστια φωτογραφία του Αγίου Νικολάου, η κλασική της Λίμνης μας από ψηλά.

Η άνοδος του τουρισμού, η μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου έχουν δημιουργήσει μια αγορά σχεδόν αυτόνομη, με δυναμική που ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη των αστικών κέντρων. Η Κρήτη καταγράφει αύξηση πωλήσεων με άνοδο πάνω από 7%, με τάση συνεχούς ενίσχυσης, όταν σε περιοχές όπως η Αττική η αντίστοιχη αύξηση κινείται κοντά στο 5%.

Ένας ακόμα λόγος της ανόδου τζίρου των σούπερ μάρκετ έχει σχέση με το μοντέλο διαμονής που έχει αλλάξει ριζικά. Η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, από τα Airbnb έως τις σύγχρονες βίλες, έχει μετατρέψει τα σούπερ μάρκετ στον βασικό προμηθευτή των επισκεπτών. Οι τουρίστες μαγειρεύουν συχνότερα στο κατάλυμα, καταναλώνουν περισσότερα προϊόντα εντός του σπιτιού και στηρίζουν την καθημερινότητά τους σε αγορές από το ράφι, αντί για συστηματική κατανάλωση στην εστίαση.

ΛΕΩΝ.Κ.