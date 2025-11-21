Δύο χρόνια περίπου απαιτήθηκαν προκειμένου η νέα δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου και η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το «τοπίο» και τους όρους συνεργασίας με την αναπτυξιακή εταιρεία «ΔΕΠΑΝ» η οποία, πέραν των άλλων, είχε αναλάβει από την προηγούμενη, ακόμη, δημοτική περίοδο, την εκπόνηση κρίσιμων μελετών που αφορούν το λιμάνι Αγίου Νικολάου και τη χερσαία ζώνη του, με πιο κρίσιμο απ’ όλα το ειδικό σχέδιο ανάπτυξης λιμένα (master plan), το οποίο είναι προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε νέο έργο υποδομής προορίζεται να γίνει στο λιμάνι ή στην χερσαία ζώνη λιμένος.

Η σύμβαση που είχε υπογραφεί με τη ΔΕΠΑΝ την προηγούμενη δημοτική περίοδο θεωρήθηκε μη έγκυρη και απαιτήθηκε η σύνταξη νέας, μέσα από μια μακρά διαπραγμάτευση με τη ΔΕΠΑΝ σε ό,τι αφορά τους όρους, οι οποίοι τελικά συμφωνήθηκαν και έτσι ανοίγει ο δρόμος ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες που έχει αναλάβει και να πληρωθεί. Ένα «αγκάθι» που καθυστέρησε και την κατάληξη σε συμφωνία, ήταν ο τρόπος αποπληρωμής την οποία απαιτούσε η ΔΕΠΑΝ αλλά δε δεχόταν το Δ.Λ.Τ. Η νέα προγραμματική σύμβαση για την υπογραφή της οποίας το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. έδωσε το πράσινο φως έχει προθεσμία λήξης μέχρι τέλος του έτους. Όπως διευκρινίστηκε από κει και μετά θα ζητηθεί παράτασή της…

Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα της ολοκλήρωσης της μελέτης του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Αγίου Νικολάου, το Δ.Σ. επικοινώνησε, με τον τεχνικό σύμβουλο με τον οποίο συνεργάζεται το Λιμενικό Ταμείο, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την πρόοδο εκπόνησης της μελέτης, την ολοκλήρωση και επικύρωσή του με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως απαιτείται. Ο σύμβουλος εξήγησε ότι η ΔΕΠΑΝ μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη, το αργότερο, στους επόμενους 4-5 μήνες. Επιπλέον θα χρειαστεί μια διαδικασία περίπου 1,5 έτους για να φτάσει να γίνει ΦΕΚ. Θα μπορούσε όμως με σχετική πίεση να ολοκληρώσει και σε 3 μήνες… Μετά την παράδοσή της, η μελέτη τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για ένα περίπου μήνα με τους χρήστες του λιμένα/ΧΛΖ και στη συνέχεια κατατίθεται στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Το θετικό σε ό,τι αφορά το λιμένα είναι ότι υπάρχουν αρκετές ώριμες μελέτες.

Το μέλος του Δ.Σ.- πρώην πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Γ. Λουκάκης, δήλωσε στην παρέμβασή του ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις τόσο των 540.000 ευρώ όσο και του προγράμματος «Φιλόδημος» είχαν εξασφαλιστεί επί δικής του προεδρίας και ότι η νέα διοίκηση χρειάστηκε δύο χρόνια για να τα ξεκινήσει.

Η ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει επίσης το «πακέτο» για την εξομοίωση με χερσαία ζώνη λιμένος των λιμενικών ζωνών Σισίου, Μιλάτου και Πλάκας, καθώς και τις μελέτες για βελτίωση υποδομών και εγκρίσεις που απαιτούνται για το λιμανάκι Σισίου.

Τα έργα που αφορούν το Δ. Λιμενικό Ταμείο έχουν ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με συνολική χρηματοδότηση 1.255.705,16 ευρώ.

Το Δ.Σ. προχώρησε εγκρίνοντας την εισήγηση του προέδρου για εξειδίκευση σε χωριστούς κωδικούς εκτέλεσης των έργων και παρεμβάσεων που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, όπως παρακάτω:

*Σύνταξη ερευνών, μελετών και σχεδίων στο πλαίσιο επέκτασης των λιμενικών και κτιριακών εγκαταστάσεων υποδοχής μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και επέκτασης βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στο λιμένα Αγίου Νικολάου Κρήτης Δήμου Αγίου Νικολάου, ποσό 981.647,64.

Υποέργο «Επέκταση και συντήρηση λιμένα Αγίου Νικολάου»: Σύνταξη ερευνών, μελετών και σχεδίων στο πλαίσιο επέκτασης των λιμενικών και κτιριακών εγκαταστάσεων υποδοχής μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και επέκτασης βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στο λιμένα Αγίου Νικολάου Κρήτης Δήμου Αγίου Νικολάου, ποσό 236.896,36.

Υποέργα: α) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Σισίου. Μελέτη εξομοίωσης Λιμένος Σισίου με ΧΖΛ, 22.838,60. β) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Σισίου. Ακτομηχανική Μελέτη Λιμένος Σισίου, 10.676,40. γ) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Σισίου. Γεωτεχνική Μελέτη Λιμένος Σισίου, 20.000. δ) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Σισίου. Μελέτη αποκατάστασης λειτουργικών βαθών Λιμένος Σισίου, 10.676,40. ε) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Σισίου. Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης λιμενικών υποδομών Λιμένος Σισίου, 35.400. στ) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Μιλάτου. ζ) Μελέτη εξομοίωσης Λιμένος Μιλάτου με ΧΖΛ, 13.443,37. η) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Μιλάτου. Ακτομηχανική Μελέτη Λιμένος Μιλάτου, 10.676,40. θ) Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Μιλάτου. Γεωτεχνική Μελέτη Λιμένος Μιλάτου, 11.000 ι)Νομιμοποίηση και βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Μιλάτου. Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης λιμενικών υποδομών Λιμένος Μιλάτου, 30.000. κ) Νομιμοποίηση βελτίωση και αντιμετώπιση επιπτώσεων σε παρακείμενη ακτή υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Πλάκας. Μελέτη εξομοίωσης Λιμένος Πλάκας με ΧΖΛ, 19.600,10. λ) Νομιμοποίηση βελτίωση και αντιμετώπιση επιπτώσεων σε παρακείμενη ακτή υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Πλάκας. Ακτομηχανική Μελέτη Λιμένος Πλάκας, 10.676,40. μ) Νομιμοποίηση βελτίωση και αντιμετώπιση επιπτώσεων σε παρακείμενη ακτή υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Πλάκας. Γεωτεχνική Μελέτη Λιμένος Πλάκας, 20.000. ν) Νομιμοποίηση βελτίωση και αντιμετώπιση επιπτώσεων σε παρακείμενη ακτή υφιστάμενων λιμενικών υποδομών λιμένα Πλάκας. Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου και βελτίωση και επέκταση λιμενικών υποδομών Λιμένος Πλάκας, 21.908,69. ξ) Σύνταξη ερευνών , μελετών και σχεδίων στο πλαίσιο επέκτασης των λιμενικών και κτιριακών εγκαταστάσεων υποδοχής μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και επέκτασης βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στο λιμένα Αγίου Νικολάου Κρήτης Δήμου Αγίου Νικολάου, ποσό 37.161,56 ευρώ.

Προγραμματική με το Δήμο

Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος με τις παρεμβάσεις και έργα που προγραμματίζει το Δ.Λ.Τ. το 2026, δεδομένου ότι εκείνο στερείται Τεχνικής υπηρεσίας. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης αντιστοιχεί στο ύψος του Τεχνικού Προγράμματος, δηλ. 540.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ