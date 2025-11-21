Ο συμπολίτης μας Αντώνης Καρύδης έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Almost, Red»… «Σχεδόν, Κόκκινο»! Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για το έργο του:

«Το βιβλίο το έγραψα στα ελληνικά, αν και το κείμενο έχει μεγάλο μέρος σε αγγλικά, λόγω της φύσης του. Την πρώτη του έκδοση στα ελληνικά την έκανα το 2009 σε περιορισμένα αντίτυπα και ακολούθησαν άλλες δύο το 2011 και το 2017. Την Αγγλική έκδοση την τελείωσα φέτος το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο».

Όσο για την υπόθεση μας πληροφόρησε ότι «το “Almost, Red” είναι ένα μυθιστόρημα που κατά κάποιο τρόπο είναι “εναλλακτική ιστορία”. Διαδραματίζεται σε πραγματικούς χρόνους, με πραγματικά γεγονότα και υπαρκτά πρόσωπα, μέσα στα οποία, εμβόλιμα έχουν τοποθετηθεί κάποιοι από τους ήρωες της ιστορίας. Είναι αποτέλεσμα κάπου είκοσι πέντε χρόνων ενασχόλησής μου με τη διεθνή μουσική σκηνή, αλλά και από τον τρόπο που μεγάλωσα και τις νεανικές εμπειρίες στο περιβάλλον του Αγίου Νικολάου.

»Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ένας κιθαρίστας, ο Peter Bennet, ένας μουσικός της ροκ με παγκόσμια αναγνώριση. Με την καριέρα του να πλησιάζει το τέλος της, δέχεται ένα απρόσμενο τηλεφώνημα και μια πρόσκληση για μια και μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, στην έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Αυτό το τηλεφώνημα θα τον γυρίσει πίσω, στον τόπο που ξεκίνησαν όλα. Σε ένα ελληνικό νησί, όπου σαν έφηβος χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κάνει επιλογές που καθόρισαν τη ζωή του. Μέσα από δυσκολίες, ανταγωνισμό και αδιέξοδα, απρόσμενες συμπτώσεις, και με σύντροφο την Red, μια μυστηριώδη κιθάρα, τον βλέπουμε να μεταμορφώνεται σιγά-σιγά στον ροκ σταρ που ονειρευόταν.

»Η ανατροπή όμως έρχεται στη ζωή του απροσδόκητα και του παίρνει ό,τι θεωρούσε σημαντικό. Και ενώ όλα δείχνουν να είναι χαμένα, οι σύντροφοι του από τη μπάντα με την οποία έγραψε ιστορία, με ένα παράτολμο σχέδιο, καταφέρνουν να ξυπνήσουν πάλι μέσα του τη φλόγα της δημιουργίας. Αλλά η απροσδόκητη συναυλία πίσω σε ένα τόπο όπου θα συναντήσει πρόσωπα από το παρελθόν, παλιούς φίλους και συγγενείς που νόμιζε πως είχε ξεχάσει, θα τον αναγκάσει να κάνει την τελική αποτίμηση της ζωής του».

«Το βιβλίο πιστεύω είναι μια ιστορία γεμάτη δυνατή μουσική, που τοποθετεί τον ήρωα ανάμεσα σε πρόσωπα υπαρκτά, γνωστά και αναγνωρίσιμα σε οπαδούς της ροκ μουσικής σκηνής, σε πραγματικά γεγονότα που έγραψαν ιστορία. Δείχνει όμως και τη δύναμη της πραγματικής φιλίας, εκείνης που έσωσε τον ήρωα μας από τον κατήφορο και την καταστροφή, ανατρέποντας καταστάσεις που έμοιαζαν μη-αναστρέψιμες. Όμως τελικά τί κερδήθηκε και τί χάθηκε; Ο αναγνώστης αφήνεται να κάνει τον τελικό απολογισμό», μας λέγει ο Αντώνης.

ΛΕΩΝ.Κ.