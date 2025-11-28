Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι για κάθε τοποθέτηση ανοικτών κάδων συλλογής κλαδιών, μπαζών ή οικοδομικών υλικών, καθώς και σκαλωσιών σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται προηγούμενη έγκριση και έκδοση σχετικής άδειας από τον Δήμο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Υποβολή σχετικού αιτήματος προς τη Διεύθυνση Οικονομικού

Έκθεση αυτοψίας από τη Δημοτική Αστυνομία

Καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου

Τήρηση των τεχνικών ελέγχων και προδιαγραφών που ορίζονται από τον Δήμο

Η τοποθέτηση κάδων, οικοδομικών υλικών και σκαλωσιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια θεωρείται παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αίτησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αγίου Νικολάου:

Τηλέφωνο: 28413-40184

Email: [email protected]

«Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας» αναφέρει σχετικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας.