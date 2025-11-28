Η μεγάλη ημέρα της Black Friday, που περίμεναν πολλοί καταναλωτές, έφθασε φέρνοντας μαζί της τον παλμό μιας από τις πιο αναμενόμενες και αγαπημένες εμπορικές περιόδους του χρόνου. Οι καταστηματάρχες έχουν φροντίσει να διαμορφώσουν δελεαστικές προσφορές με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την αγοραστική διάθεση των πολιτών. Παράλληλα αρκετά καταστήματα έχουν εδώ και μέρες διακοσμήσει τις βιτρίνες τους με αφίσες και αυτοκόλλητα που σηματοδοτούν την περίοδο της Black Friday δημιουργώντας ένα πιο ζωντανό και εορταστικό κλίμα για την αγορά.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ αναφέρθηκε στα εμπορικά καταστήματα του Αγίου Νικολάου.

Αρχικά εξήγησε ότι η Black Friday πρόκειται να είναι μια θετική προοπτική για την τόνωση της αγοράς. Υπογράμμισε ότι σαν Εμπορικός Σύλλογος αναγνωρίζουν την δυναμική που έχει η ημέρα αυτή, ενώ σημείωσε ότι πλέον αποτελεί ένα θεσμό και μια σημαντική ευκαιρία για την αύξηση της καταναλωτικής κίνησης, ειδικά σε μια νεκρή περίοδο, όπως αυτή του Νοεμβρίου.

Σχολίασε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ενεργά προσφέροντας πραγματικές ευκαιρίες, στους καταναλωτές γεγονός που θεωρεί ότι θα επηρεάσει την τόνωση της τοπικής οικονομίας σε τόσο δύσκολες περιόδους όπως αυτές που βιώνουν τώρα οι επιχειρήσεις. Θεωρεί λοιπόν ότι η Black Friday έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εμπορικής χρονιάς και είναι μια καλή ευκαιρία για να ενισχυθεί η κίνηση στα καταστήματα της πόλης.

Δυνατές εκπτώσεις

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν προετοιμαστεί με πολύ ελκυστικές προσφορές για τους καταναλωτές. Τον ρωτήσαμε ωστόσο πως θα χαρακτήριζε τις φετινές εκπτώσεις λόγω της Black Friday συγκριτικά με άλλες χρονιές. Σχολίασε ότι πολλές φορές τα καταστήματα της πόλης στους πελάτες τους προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο δύναται προσφέροντας ικανοποιητικές τιμές.

Ωστόσο ανέφερε ότι οι τιμές που θα βάλουν σαν προσφορά, πρέπει να έχουν προκύψει μετά από καλό προγραμματισμό. Από την πρώτη εικόνα που έχει όμως κάνοντας μια βόλτα στα μαγαζιά η εκτίμηση του είναι ότι φέτος είναι δυνατές οι προσφορές. Εξήγησε όμως ότι η σημερινή ημέρα θα αναδείξει το πώς θα κινηθεί η αγορά και αν τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, το ίδιο ή χειρότερα από άλλες χρονιές.

Σχολίασε ωστόσο ότι ο Εμπορικός κόσμος του Αγίου Νικολάου, τιμάει την πόλη, δεν την καταδικάζει στο σκοτάδι και πολλά μαγαζιά μένουν ανοικτά την χειμερινή περίοδο παρά τις μεγάλες δυσκολίες, προσφέροντας στους πελάτες ό,τι καλύτερο μπορούν.

Ανοικτά καταστήματα

Ενημέρωσε ότι αυτή την Κυριακή στις 30 του μηνός, όποιο κατάστημα επιθυμεί μπορεί παραμείνει ανοικτό με το ωράριο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή 11:00-20:00 καθώς είναι η Κυριακή έπειτα από την Black Friday.

Συμβουλές και οδηγίες

Έδωσε έμφαση στο ότι οι προσφορές πρέπει να είναι αληθινές και όχι πλασματικές υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια στην τιμή. Προέτρεψε ως Πρόεδρος τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου να τηρούν τη νομοθεσία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ενώ επεσήμανε ότι τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Επιπρόσθετα προέτρεψε τους εμπόρους, να κινούνται με ειλικρίνεια και σωστή ενημέρωση της τιμής απέναντι στους καταναλωτές. Τους καταναλωτές συμβουλεύει να είναι προσεκτικοί, να κάνουν έρευνα αγοράς εκ των προτέρων έτσι ώστε να γνωρίζουν την αρχική τιμή αλλά και το ποσοστό έκπτωσης πριν προβούν σε αγορά αλλά επίσης να διατηρούν τις αποδείξεις σε περίπτωση αλλαγής.

Ο προβληματισμός

Συζητήσαμε και για τους προβληματισμούς τόσο των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, όσο και σε γενικότερο πανελλήνιο επίπεδο. Οι προβληματισμοί, δεν είναι άλλοι από την επέκταση της περιόδου προσφορών από Black Friday σε Black Month. Αυτό είναι κάτι που θεωρούν ότι πρόκειται μελλοντικά να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του θεσμού και να δημιουργήσει και σύγχυση στον καταναλωτή. Πιστεύουν ότι η διατήρηση της black Friday ως στοχευμένης ημέρας μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων είναι μια καλή προοπτική ώστε να μην απαξιωθεί.

Συζητήσαμε και για την cyber Monday, την μεγάλη διαδικτυακή ημέρα εκπτώσεων που ακολουθεί μετά την Black Friday και πρόκειται να εορταστεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Ο κ. Πάγκαλος υπογράμμισε ότι η ημέρα αυτή, αφορά μονάχα τις ηλεκτρονικές αγορές, ενώ ανέδειξε την τεράστια σημασία της στήριξης τοπικών μαγαζιών του Αγίου Νικολάου.

«Να στηρίξουμε τοπικά καταστήματα!»

Επεσήμανε ότι ο στόχος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου είναι η στήριξη της τοπικής επιχείρησης με διαφάνεια και σεβασμό στον καταναλωτή του Αγίου Νικολάου. Απεύθυνε κάλεσμα στους δημότες και στους επισκέπτες να κινηθούν τοπικά και να προτιμήσουν να στηρίξουν με τις αγορές τους τα τοπικά καταστήματα, που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ανέφερε ότι στην πόλη του Αγίου Νικολάου, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και με τις αγορές μας να ενισχύουμε τους επαγγελματίες του τόπου και τις οικογένειές τους, καθώς έτσι ενισχύουμε την τοπική οικονομία και συμβάλουμε στη διατήρηση μιας ζωντανής και δραστήριας αγορά που ωφελεί όλους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ