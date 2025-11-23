Ελπιδοφόρα προοπτική ανοίγεται για την υλοποίηση του έργου του Υποθαλάσσιου Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου στα «Πλευρά». Η νέα εξέλιξη έρχεται ύστερα από τη μεταβολή της αρνητικής, σε πρώτη φάση, γνωμοδότησης του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θετική, για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, στην προταθείσα θέση.

Η πρόοδος των διαδικασιών κατασκευής του Καταδυτικού Πάρκου στη συγκεκριμένη θέση είχε «παγώσει» εδώ και δύο χρόνια στο Υπουργείο Ναυτιλίας, λόγω της μη χορήγησης θετικής γνωμοδότησης, ενώ όλα τα άλλα υπουργεία και Υπηρεσίες είχαν γνωμοδοτήσει θετικά! Με τη θετική, πλέον, γνωμοδότηση και του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία φέρει την υπογραφή του Γ. Γραμματέα του υπουργείου Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου για την κατασκευή του. Συμπεριλαμβάνει την προμήθεια υφάλων, που θα ποντιστούν για τη δημιουργία ενδιαιτημάτων για τη θαλάσσια πανίδα, αλλά και την πόντιση σκαφών ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο «αξιοθέατων» στο βυθό, για τους λάτρεις των καταδύσεων.

Ως γνωστόν, υπήρξαν δύο διαδοχικές αρνητικές εισηγήσεις από πλευράς της Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου, που προκάλεσαν την αρνητική γνωμοδότηση του υπουργείου, γιατί, σύμφωνα με αυτή, «η κατασκευή και λειτουργία του καταδυτικού πάρκου θα επιβάρυνε την ήδη υπάρχουσα βεβαρημένη δραστηριοποίηση, από επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα, εμπεριέχοντας κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην εν λόγω περιοχή». Μάλιστα, ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου είχε επαναλάβει δύο διαδοχικές φορές την αρνητική εισήγησή του ως προς τη λειτουργία καταδυτικού πάρκου στη συγκεκριμένη θέση.

Όπως είχε γράψει η ΑΝΑΤΟΛΗ, στη συνέχεια, η Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου, απέστειλε έγγραφο, με το οποίο ο Δήμος πρότεινε μέτρα για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, όπου έχει χωροθετηθεί το καταδυτικό πάρκο.

Η Λιμενική Αρχή αξιολόγησε τα προτεινόμενα μέτρα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δέσμευση για την πιστή εφαρμογή τους, δεν εξέφρασε αντίρρηση πλέον για την κατασκευή και λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου, στη συγκεκριμένη θέση.

Οι όροι

Συγκεκριμένα, πέραν των μέτρων που αφορούν την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την αποφυγή ρύπανσης, το υπουργείο επισημαίνει στους όρους που συνοδεύουν τη θετική γνωμοδότησή του, τα εξής:

– H χωροθέτηση των έργων να βρίσκεται εκτός της συνήθους πορείας πλοίων και να αποφεύγονται κατά το δυνατόν περιοχές με υψηλή ναυτιλιακή κίνηση.

– Δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η ναυσιπλοΐα στην περιοχή που θα επιλεγεί, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων όσο και κατά τη λειτουργία τους, ενώ με μέριμνα του φορέα διαχείρισης πρέπει να προειδοποιούνται σχετικά τα παραπλέοντα πλοία.

– Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χώρος ελιγμών ώστε να επιτρέπονται ελιγμοί αποφυγής και σχεδιασμοί έκτακτης ανάγκης από πλοία που πλέουν πλησίον των περιοχών αυτών.

– Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οιωνδήποτε εργασιών και με μέριμνα του φορέα υλοποίησης αυτών, πλοίο ασφαλείας θα προειδοποιεί σχετικώς τα πλοία που πλέουν πλησίον αυτών των περιοχών.

– Σε κάθε περίπτωση η περιοχή εκτέλεσης των έργων θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιοχής ποντίσεως υποθαλάσσιων καλωδίων, αγωγών, εκτός πλεύσιμων διαύλων- περιοχών κλπ.

Τα μέτρα

Στους όρους, το υπουργείο επισημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν τα μέτρα που υπέδειξε η Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου:

– Αύξηση των φανών φωτοσήμανσης ή και των σημαδούρων οριοθέτησης ή και των ναυδέτων πρόσδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διακριτική οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας ευδιάκριτα τα όριά του στα διερχόμενα σκάφη.

– Κατά τη λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου ο αριθμός των σκαφών που θα προσεγγίζει το πάρκο για την πραγματοποίηση καταδυτικής δραστηριότητας να μην ξεπερνά τα δύο σκάφη/ώρα, ώστε να μειωθεί η πιθανή επιβάρυνση της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

– Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου να διαθέτει σκάφος επιφυλακής κατά την πραγματοποίηση καταδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να παρεμβαίνει σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

– Ο φορέας του πάρκου να ενημερώνει την οικεία Λιμενική Αρχή για το χρόνο πραγματοποίησης καταδυτικών δραστηριοτήτων και την προσέγγιση σκαφών γι’ αυτό το σκοπό στο καταδυτικό πάρκο.

Ωρίμανση

Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη να σχολιάσει την πληροφορία της ΑΝΑΤΟΛΗΣ και την εξέλιξη που συνεπάγεται για το ίδιο το έργο. Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Η πληροφορία σας είναι ακριβής. Μετά από την πρόταση που κάναμε ως δημοτική αρχή για πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στο προτεινόμενο Καταδυτικό Πάρκο Δήμου Αγίου Νικολάου είχαμε την θετική γνωμοδότηση της Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου και του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ανοίγει το δρόμο – με την κατάλληλη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων – να έχουμε μια ωρίμανση της υπόθεσης και να γίνεται πλέον ορατός ο ορίζοντας της υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου για τον θαλάσσιο τουρισμό και για τον τόπο μας».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ