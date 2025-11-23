Σε τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου προχώρησε το Δ.Σ. του νομικού προσώπου που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημήτρη Αγαπητού. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026, το οποίο προβλέπει:

*Εργασίες αναβάθμισης λιμένα και χερσαίας ζώνης λιμένα με προϋπολογισμό 540.000 ευρώ. Αφορά χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας η οποία είχε εγκριθεί κατ’ αρχήν επί υπουργίας Γιάννη Πλακιωτάκη χωρίς όμως στο μεσοδιάστημα να υλοποιηθούν τα προταθέντα έργα και η οποία επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, διατηρώντας το αρχικό ύψος της χρηματοδότησης.

* Εγκατάσταση υποβρύχιου φωτισμού περιμετρικά της λίμνης Αγίου Νικολάου, με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ.

*Επισκευή – συντήρηση και ενίσχυση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο λιμάνι Αγίου Νικολάου, με προϋπολογισμό 8.000 ευρώ.

*Επισκευή – συντήρηση και ενίσχυση του ηλεκτρικού ρεύματος στον Ορμο Καθολικού, από τη Σπηλιά ως το Μπουρούνι, με προϋπολογισμό 18.600 ευρώ.

* Αντικαταστάσεις – επισκευές στο δίκτυο φωτισμού στον Ορμο Καθολικού, στα σημεία πρόσδεσης των σκαφών και αντικατάσταση φωτιστικών και καλωδιώσεων που έχουν καταστραφεί, με προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.

Κατόπιν σχετικής παρέμβασης του μέλους του Δ.Σ. Γ. Λουκάκη, το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης στην ένταξη στο πρόγραμμα και της συντήρησης – αποκατάστασης της εξέδρας της λίμνης.

Τεχνικός Σύμβουλος

Συζήτηση έγινε για τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την περίοδο 2025-2026, ο οποίος θα στηρίξει το Δ.Λ.Τ. προκειμένου να προωθήσει θέματα σχετικά με μελέτες, έργα, εγκρίσεις, χειρισμό χρηματοδοτήσεων, διαγωνισμών κλπ., για τις οποίες προβλέπεται κονδύλι 22.000 χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο κ. Αγαπητός εξήγησε ότι «είναι γνωστό ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να προωθήσει θέματα χρηματοδότησης της υπηρεσίας, σύνταξη μελετών, έργα, χειρισμό χρηματοδοτήσεων, διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών και εκπροσώπηση του ΔΛΤΝΛ σε συνέδρια συναντήσεις κλπ, οπότε κρίνονται απαραίτητες οι Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος θα εκτελεί όλα τα παραπάνω».

Ενίσχυση φύλαξης λιμένα

Ενισχύονται οι υπηρεσίες φύλαξης του λιμένα με το ποσό των 12.000 χωρίς ΦΠΑ 24%.

Στις 14/05/2025 το Δ.Λ.Τ. σύναψε με ιδιωτική εταιρεία «σεκούριτι» σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης χώρων χερσαίας ζώνης και κυρίως του λιμένα για όλες τις ώρες που βρίσκεται πλοίο στο λιμάνι, ύψους 37.200 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση ήταν διάρκειας 2.857 ωρών μέχρι 31/12/2025.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος, «λόγω του πολέμου στη Γάζα, τα πλοία που προέρχονται από το Ισραήλ και προσδένουν στο λιμάνι Αγίου Νικολάου, απαίτησαν επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια άρχισαν και οι πορείες διαμαρτυρίας μερίδας των πολιτών ενάντια στην πολιτική του Ισραήλ και δημιουργήθηκε πρόβλημα με τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που προερχόταν από εκεί. Η εταιρεία που εκπροσωπεί τα κρουαζιερόπλοια αυτά ζήτησε, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, να τοποθετηθούν επιπλέον άτομα για την ασφάλεια του πλοίου της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα με τα επιπλέον μέτρα οι ώρες φύλαξης που αναγράφονται στη σύμβαση να εξαντληθούν. Σε περίπτωση που τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι επαρκή, η εταιρεία που εκπροσωπεί τα Ισραηλινά πλοία μας ενημερώνει ότι θα τα αποσύρει από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Τα επιπλέον μέτρα που ζητούνται απαιτούν επιπλέον άτομα και κατ’ επέκταση επιπλέον ώρες εργασίας.

Όπως γνωρίζετε η άφιξη κάθε κρουαζιερόπλοιου αποτελεί σημαντικό έσοδο για το Λιμενικό Ταμείο (περίπου 6.000 ευρώ έως 8.000 ευρώ) για κάθε κατάπλου. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι περισσότερες αφίξεις, προέρχονται από πλοία Ισραηλινών συμφερόντων, όπως καταλαβαίνετε αν τα πλοία αυτά αποχωρήσουν θα χάσουμε μεγάλο μέρος των εσόδων μας. Για όλα τα παραπάνω και προκειμένου να εξακολουθήσουν να γίνονται απρόσκοπτα οι προσεγγίσεις πλοίων από το Ισραήλ πρέπει να προβούμε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο λιμένα μας. Έτσι κρίνεται απαραίτητο να παρατείνουμε την ήδη υπάρχουσα σύμβαση ή να συνάψουμε νέα, ύψος 12.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% (περίπου 1.200 ώρες)», είπε ο κ. Αγαπητός.

Το Δ.Σ. ενέκρινε την επιπλέον δαπάνη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ