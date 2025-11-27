O Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ σχολίασε ότι η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση της δημοτικής εταιρείας. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον θαλάσσιο τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει να σημειωθούν ξανά μερικές από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το έργο: νέες πλωτές προβλήτες και υποδομές λιμένα, νέα συστήματα αγκύρωσης, 202 πυργίσκοι παροχής ρεύματος και 202 παροχής νερού με ενσωματωμένους μετρητές για εξυπηρέτηση σκαφών, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης και χρέωσης καταναλώσεων μέσω cloud εφαρμογής, εγκατάσταση πυργίσκων επί των πλωτών προβλητών, εγκατάσταση καλωδιώσεων τροφοδοσίας και υδραυλικών σωληνώσεων επί των προβλητών, έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: εγκατάσταση σκιάστρων στον χώρο στάθμευσης στην είσοδο της μαρίνας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) panels επί των σκιάστρων, τοποθέτηση οικίσκου για inverter και έλεγχο Φ/Β εγκατάστασης, εγκατάσταση συστήματος γείωσης.

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ ανέφερε ότι οι εργολάβοι είναι πολύ αισιόδοξοι για την αποπεράτωση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσαν οι ίδιοι. Όπως τους έχουν ενημερώσει, τα κατασκευαστικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα έχουν ολοκληρωθεί τέλος Απριλίου.

Συζητήσαμε επίσης και για τις μελλοντικές συνέπειες στην τουριστική προβολή και κίνηση της Μαρίνας του Αγίου Νικολάου έπειτα από την αποπεράτωση των έργων. Ο κ. Αστρουλάκης εξήγησε ότι όταν υπάρχει ένα καινούριο προϊόν αυτό συμβάλει στο να προβληθεί καλύτερα η περιοχή. Ανέφερε ότι όταν γίνεται μια επένδυση 2 εκατομ. ευρώ είναι αυτονόητο ότι οι τιμές θα συσχετίζονται με την προσφορά αλλά και την ζήτηση. Για το τι θα συμβεί μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες και πως θα λειτουργεί τότε η Μαρίνα ενημέρωσε ότι η Μαρίνα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά ενώ σημείωσε ότι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι καθώς θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι καθημερινά λειτουργικοί ανεξάρτητα από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται.

Τα πρώτα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να φαίνονται περίπου, όπως είπε ο κ. Αστρουλάκης, τον Φλεβάρη-Μάρτιο, που θα ξεκινήσουν να έρχονται με τα φορτηγά οι πλωτές προβλήτες, θα δημιουργηθεί ένα εργοτάξιο 200 τετραγωνικά μέσα στη Μαρίνα και θα μπορεί ο κόσμος να αντιληφθεί και οπτικά όλη την διαδικασία.

Τώρα θα ξεκινήσουν κάποιες τσιμεντοστρώσεις, αλλά και διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν.

Γρήγορες κινήσεις

Επεσήμανε ότι όλη αυτή η προσπάθεια ήταν κάτι που ξεκίνησε το 2024 που υπέβαλαν τον φάκελο στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήρθε η έγκριση. Σύντομα ξεκίνησαν την διαδικασία της ανάθεσης του διαγωνισμού· μάλιστα οι εταιρείες που συμμετείχαν εξεπλάγησαν με την ταχύτητα που έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες, κάτι που τους επισημάνθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Θεωρεί ότι όλα κύλησαν ομαλά και αυτό είναι ορατό με την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Πρόσθεσε ότι όλες οι ενέργειες φρόντισαν να γίνουν σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και σύντομα μέσα στις επόμενες ημέρες, υποβάλλεται και ο φάκελος για την χωροθέτηση της Μαρίνας.

Πρόσθεσε ότι από την δική τους πλευρά έχουν πράξει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για αυτή την μεγάλη και εμβληματική επένδυση στη Μαρίνα, που από την ίδρυση της είναι η πρώτη, ουσιαστική και αισθητή αναβάθμιση που θα γίνει.

Κατανόηση από τους ιδιοκτήτες σκαφών

Συμπλήρωσε ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα η τωρινή Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες σκαφών τους εξέφραζαν τους προβληματισμούς τους για την Μαρίνα. Θέλησε μέσα από την εφημερίδα μας να ζητήσει κατανόηση και υπομονή από τους χρήστες της Μαρίνας, σημειώνοντας ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε μια ροή· φέτος θα ανατραπούν λίγο οι συνθήκες για να προετοιμαστούν γι’ αυτό που έρχεται.

Ολοκληρώνοντας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάτι που θα μας ευχαριστήσει όλους, τόσο εκείνους ως διοίκηση, όσο και τους χρήστες της Μαρίνας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ