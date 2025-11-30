Eπανήλθε η «κίτρινη γραμμή» της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Με αφορμή αυτό το γεγονός η ΑΝΑΤΟΛΗ συζήτησε με τον Αντιπρόεδρο του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, κ. Νίκο Καρπαθιωτάκη τόσο για την αστική όσο και για την υπεραστική γραμμή. Μιλήσαμε για την κίνηση των γραμμών, τα οφέλη από τις συγκοινωνίες αυτές, την εφαρμογή παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, αλλά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα.

Αρχικά ο Αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου εξήγησε ότι σε γενικότερο επίπεδο η κίνηση ήταν στα ίδια επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Σχολίασε όμως ότι η κίνηση μειώνεται χρόνο με τον χρόνο. Τον ρωτήσαμε να μας εξηγήσει την αιτία αυτού του φαινομένου. Μας απάντησε ότι πλέον τα χωριά έχουν ερημώσει, δεν γίνονται τόσες συγκοινωνίες και δεν υπάρχει τόσος κόσμος που να επιθυμεί να μεταφερθεί. Ανέφερε ότι στα τριγύρω χωριά παλαιότερα πήγαιναν κάθε πρωί 2-3 λεωφορεία ενώ πλέον αυτό δεν συμβαίνει.

Έθιξε και το ζήτημα των all inclusive ξενοδοχείων υπογραμμίζοντας ότι με τις παροχές που προσφέρουν ο κόσμος επιλέγει να παραμείνει σε αυτά και να μην μετακινηθεί όπως παλιά, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν πλέον τα δικά τους βαν για την μεταφορά του προσωπικού.

Επιπλέον, τα ταξί αλλά και τα ενοικιαζόμενα μειώνουν το δικό τους μεταφορικό έργο, στο πέρασμα των χρόνων.

Παρατηρείται, όπως ανέφερε, ότι ο κόσμος πλέον συγκεντρώνεται στην πόλη καθώς στα χωριά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εργασίας… Ερημώνει η ύπαιθρος, τα χωριά αλλά και τα δρομολόγια… Το κράτος θα έπρεπε να επιδοτεί τις άγονες γραμμές…

Η αστική συγκοινωνία

Συζητήσαμε και για την αστική συγκοινωνία. Όπως μας ενημέρωσε, ξεκίνησε η αστική συγκοινωνία με γνώμονα να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον δημότη αλλά και η ποιότητα της ζωής του. Σκοπός ήταν οι πολίτες να χρησιμοποιούν το λεωφορείο για τα ψώνια, την εργασία κλπ και μετά να το ξαναπαίρνουν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το λεωφορείο ξεκινούσε κάθε μισή ώρα, δεν καθυστερούσε και κατάφερνε να αποσυμφορήσει το κέντρο από αυτοκίνητα και να αποφεύγεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο που ήταν συχνό φαινόμενο. Υπογράμμισε ότι η αστική συγκοινωνία έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία στην πόλη.

Τον ρωτήσαμε ποιοι ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση της αστικής συγκοινωνίας. Μας εξήγησε ότι δεν ήταν μονάχα δημότες αλλά και αρκετοί επισκέπτες. Το αστικό γέμιζε από ανθρώπους που έφθαναν από Ηράκλειο, Χερσόνησο και άλλες περιοχές και έπαιρναν απευθείας το αστικό για να μπουν μέσα στην πόλη. Πολλοί το επέλεγαν για να κάνουν τον κύκλο της πόλης, να κατέβουν στις περιοχές από την Κιτροπλατεία έως και το Αμμούδι.

Ενημέρωσε ότι η κίτρινη γραμμή όταν δούλευε μόνη της σημείωσε μεγάλη επιβατικότητα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής. Στη συνέχεια και οι άλλες δύο γραμμές (κόκκινη και πράσινη) βοήθησαν σημαντικά καθώς ολοκλήρωσαν το παραλιακό μέτωπο, στο οποίο το λεωφορείο δεν περνούσε αρχικά. Έτσι εξυπηρετήθηκε μεγάλος αριθμός πολιτών από το Δημαρχείο, τον Άγιο Αντώνιο αλλά και τον παραλιακό μέχρι να ανεβούν στο ΚΤΕΛ.

Θεωρεί ότι οι δύο γραμμές βοήθησαν σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η επισκεψιμότητα είναι αυξημένη, ενώ η κίτρινη γραμμή βοηθά τους υπόλοιπους μήνες κυρίως τους ντόπιους κατοίκους.

Η επιστροφή στην κίτρινη γραμμή

Θεωρήσαμε σημαντικό να κατανοήσουμε την αιτία που επιστρέψαμε ξανά στην κίτρινη γραμμή καθώς πολλοί ήταν οι πολίτες που εξυπηρετούνταν με τις δυο άλλες γραμμές. Ο Αντιπρόεδρος εξήγησε ότι δεν είναι η μοναδική αιτία η μείωση του τουρισμού, ενώ τόνισε ότι η κίτρινη γραμμή είναι αυτή που εξυπηρετεί περισσότερο την πόλη του Αγίου Νικολάου εκτός του παραλιακού μετώπου. Όπως δήλωσε, το καλοκαίρι που είναι περισσότεροι τόσο οι τουρίστες όσο και οι Έλληνες επισκέπτες αν συνεχίσουν οι συμβάσεις και οι συμφωνίες με τον Δήμο θα έχουμε δύο γραμμές ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα υπάρχει η κίτρινη γραμμή. Η κίτρινη γραμμή καλύπτει 7 χιλιόμετρα στην πόλη για να ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος που γίνεται κάθε μισή ώρα. Αντίστοιχα, οι άλλες δύο γραμμές ήταν 4,7 χιλιόμετρα η κάθε μια και κατάφερναν συνολικά να καλύπτουν 2,5 χιλιόμετρα παραπάνω συνολικά και οι δύο γραμμές.

Η «Κίτρινη Γραμμή», όπως προαναφέραμε, καλύπτει συνολική διαδρομή 7 χιλιομέτρων και οι στάσεις της βρίσκονται στα παρακάτω σημεία: Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου, Επιμενίδου, Κριτσάς, Κ. Καραμανλή, Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Γνώσεως, Θεοδωράκη, Μίνωος, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Οφέλη αστικής συγκοινωνίας

Όπως τόνισε ο κ. Καρπαθιωτάκης, μαζί με τον Δήμο Αγίου Νικολάου κατάφεραν να οργανώσουν τακτικά δρομολόγια και συγκεκριμένα κάθε μισή ώρα διευκολύνοντας τους μαθητές, τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες. Παρατήρησε ότι πολύς κόσμος δεν έπαιρνε το αυτοκίνητο και επέλεγε να μετακινηθεί με το λεωφορείο καθώς η παροχή ήταν δωρεάν.

Το αστικό είχε πάρα πολύ κίνηση και στιγμές υπερφόρτωσης ειδικά τα πρωινά αλλά και κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Πολύ σημαντικό ήταν και ότι δεν ήταν αναγκασμένοι οι γονείς να φεύγουν από τις εργασίες τους για να μετακινήσουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια και στο σχολείο.

Υπογράμμισε ότι το αστικό προσήλκυσε και τους επισκέπτες καθώς λειτουργούσε σαν ένα μικρό τρενάκι δίνοντας τους την ευκαιρία να κάνουν γρήγορα τον γύρο της πόλης.

Πολλοί ωστόσο ήταν και οι ηλικιωμένοι με ελαφρά κινητικά ζητήματα που αξιοποιούσαν την αστική συγκοινωνία καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να μετακινηθούν εύκολα. Σχολίασε ότι τα καθίσματα είναι ψηλά και το λεωφορείο έχει μόνο ένα μικρό σκαλοπάτι και αυτό ήταν κάτι που διευκόλυνε αρκετούς ηλικιωμένους.

Τον ρωτήσαμε εάν θα συνεχίσει η δωρεάν μετακίνηση. Εξήγησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί μετά το τέλος της σύμβασης (ολοκληρώνεται γύρω στον Μάιο) από την συμφωνία και από τις δυνατότητες του Δήμου.

Νέα εποχή και διαγωνισμοί

Μας ενημέρωσε ακόμα ότι τα ΚΤΕΛ μπαίνουν σε μια νέα εποχή. Περιμένουν να αναρτήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τους διαγωνισμούς για τις υπεραστικές γραμμές σε όλη την χώρα. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι διαγωνισμοί και ενδεχομένως να μην είναι πλέον τα ΚΤΕΛ αλλά και άλλες υπηρεσίες που θα έρθουν να δραστηριοποιηθούν στο υπεραστικό κομμάτι.

Όπως επεσήμανε, αυτή την στιγμή υπάρχει μια ρευστή κατάσταση και σύντομα αναμένονται εξελίξεις ενώ από μέρα σε μέρα πρόκειται να δώσουν προσφορές τόσο οι ίδιοι όσο και ξένες εταιρείες. Όποιοι δώσουν λοιπόν, τις καλύτερες προσφορές αυτοί θα είναι και εκείνοι που θα πάρουν το υπεραστικό έργο για τα επόμενα 10 χρόνια. Σχολίασε ότι τελείωσε το μονοπώλιο των ΚΤΕΛ που υπήρχε εδώ και 80 χρόνια…

Η εφαρμογή

Οι μεταβολές είναι πολλές με το πέρασμα των χρόνων, αυτό εξάλλου είναι γνωστό. Μια από αυτές τις αλλαγές είναι και η ψηφιακή εξέλιξη. Όπως ήδη είναι γνωστό, το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανέπτυξε μια εφαρμογή λογισμικού η οποία δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις ώρες άφιξης των αστικών λεωφορείων, να ενημερώνονται άμεσα για την ώρα άφιξης προσφέροντάς τους την δυνατότητα να μετακινούνται με ακρίβεια. Ο κ.Καρπαθιωτάκης τόνισε ότι η εφαρμογή ήταν μια πολύ καλή κίνηση από πλευράς υπηρεσιών και δυνατοτήτων που υλοποίησε ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού η παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες ήταν μια έξυπνη κίνηση που βοήθησε αρκετά κυρίως τα άτομα της νεαρής ηλικίας και όσους είχαν καλή σχέση με το διαδίκτυο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ