Τα οδικά τροχαία ατυχήματα φαίνεται ότι κυριαρχούν για ακόμη μια φορά στην επικαιρότητα. Η ΑΝΑΤΟΛΗ παρουσιάζει τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορά τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που σημειώθηκαν τον μήνα Αύγουστο του 2025. Η Έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί, κατά Περιφέρεια και Νομό, για κάθε μήνα χωριστά, τον αριθμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα. Σε ετήσια βάση γίνεται ευρύτερη ανάλυση των ατυχημάτων. Αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Δ.Ο.Τ.Α.) είναι οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές της Χώρας.

Αρχικά αξίζει να επισημανθεί ότι σε εθνικό επίπεδο, τα τροχαία ατυχήματα τον Αύγουστο παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις τα τελευταία τρία χρόνια (2023-2025). Πιο συγκεκριμένα, το 2023 καταγράφηκαν 945 ατυχήματα, το 2024 μειώθηκαν σε 900 ενώ το 2025 αυξήθηκαν ελαφρά αγγίζοντας τα 926. Οι νεκροί για τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν από 63 το 2023 σε 74 το 2024, ενώ το 2025 μειώθηκαν ελαφρά σε 71. Οι συνολικοί τραυματίες μειώθηκαν από 1.220 το 2023 σε 1.148 το 2024 και αυξήθηκαν λίγο το 2025 σε 1.158. Οι βαριά τραυματίες παρουσίασαν αύξηση από 65 το 2023, σε 72 το 2024 και μειώθηκαν σε 67 το 2025 ενώ οι ελαφριά τραυματίες ακολούθησαν παρόμοια τάση, από 1.155 το 2023 σε 1.076 το 2024 και 1.091 το 2025.

Παρά όμως την μείωση των ατυχημάτων το 2024, οι νεκροί αυξήθηκαν υποδηλώνοντας ότι εκείνη την χρονιά τα ατυχήματα εξελίχθηκαν πιο σοβαρά. Επιπρόσθετα, η ελαφρά αύξηση των ατυχημάτων και των τραυματισμών το 2025 φανερώνει ότι τα μέτρα πρόληψης ενδεχομένως πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μειωθούν τόσο οι απώλειες ζωής όσο και οι τραυματισμοί. Από την έρευνα προκύπτει ότι όσα συνέβησαν σε ολόκληρη την χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων αυξήθηκαν κατά 2,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι τραυματισμοί αυτοί αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή μέτρα οδικής ασφάλειας και αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και κουλτούρας.

Στην Κρήτη

Συνολικά σε όλη την Κρήτη είχαμε το 2024 18 ατυχήματα, ενώ το 2025 μειώθηκαν ελάχιστα φθάνοντας τα 16.

– Στο νομό Ηρακλείου τα ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2024 ήταν 7 και αυξήθηκαν σε 9 το 2025.

– Πιο αισιόδοξα κινήθηκαν τα δεδομένα για τον Νομό Λασιθίου όπου τόσο το 2024 όσο και το 2025 τον μήνα Αύγουστο δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα.

– Στο νομό Ρεθύμνης το 2024 είχαν γίνει 4 ατυχήματα ενώ το 2025 μειώθηκαν σε μονάχα ένα.

– Ο Νομός Χανιών κατέγραψε 7 ατυχήματα το 2024 ενώ το 2025 μειώθηκαν σε 6. Κατά την διάρκεια του 2024, συνολικά σε όλη την Κρήτη σημειώθηκαν 18 ατυχήματα τον μήνα Αύγουστο, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση, με τα ατυχήματα να φτάνουν συνολικά τα 16.

Αναλύοντας τα στοιχεία ανά νομό, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην πορεία των ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ηρακλείου, τον Αύγουστο του 2024 καταγράφηκαν 7 ατυχήματα, ενώ ο αριθμός παρουσιάζει αύξηση το 2025 φτάνοντας τα 9.

Αντιθέτως στο νομό Λασιθίου τα δεδομένα φαίνονται πιο θετικά καθώς το 2024 αλλά και το 2025 τον Αύγουστο δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα.

Στο νομό Ρεθύμνης παρατηρείται σημαντική βελτίωση αφού το 2024 είχαμε 4 ατυχήματα και το 2025 ο αριθμός μειώθηκε φτάνοντας μόλις το 1.

Στο νομό Χανίων, τα ατυχήματα παρουσίασαν μικρή μείωση αφού από τα 7 ατυχήματα τον Αύγουστο του 2024 μειώθηκαν σε 6 το 2025.

Τα συνολικά στοιχεία φανερώνουν ότι, ενώ σε επίπεδο Κρήτης η μείωση των ατυχημάτων ήταν περιορισμένη, σε ορισμένους νομούς τα αποτελέσματα ήταν πιο αισιόδοξα με μείωση των περιστατικών.

Νεκροί

Τον Αύγουστο του 2024 στην Κρήτη καταγράφηκαν συνολικά 8 θάνατοι. Το επόμενο έτος (2025) παρατηρήθηκε μείωση των θανάτων με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 4 για τον αντίστοιχο μήνα.

Μελετώντας προσεκτικά τα δεδομένα για τους νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου τον Αύγουστο του 2024 υπήρξε ένας νεκρός, ενώ δυστυχώς το 2025 αυξήθηκαν στους 3.

Αντίθετα ο Αύγουστος αποδείχτηκε ένας καλός μήνας για τον νομό Λασιθίου που τόσο το 2024 όσο και το 2025 δεν κατέγραψε κανένα νεκρό. Ο Νομός Ρεθύμνης άγγιξε τους 2 νεκρούς τον Αύγουστο του 2024 ενώ ευτυχώς το 2025 δεν υπήρξε κάποιος θάνατος, αποδεικνύοντας μια μικρή βελτίωση της κατάστασης.

Ο νομός Χανίων όμως παρουσίασε την πιο δραματική κατάσταση τον Αύγουστο του 2024 με 5 θανάτους, ξεπερνώντας όλους τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης ενώ το 2025 σημειώθηκε μονάχα ένας θάνατος.

Το Λασίθι ως θετικό παράδειγμα

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι ο Νομός Λασιθίου κυριάρχησε στην Κρήτη στέλνοντας δυνατό και θετικό παράδειγμα. Ο μήνας Αύγουστος εξελίχθηκε ιδανικά για τον νομό μας τόσο για το 2024, όσο και για το 2025 μην έχοντας κανένα ατύχημα και θάνατο. Για να συνεχιστεί αυτή η θετική πορεία τόσο στον δικό μας όσο και στους υπόλοιπους νομούς και να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις είναι σημαντικό, όπως επισημαίνουν και οι αρμόδιες αρχές, να τηρείται ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αλλά και να αποφεύγονται οι παράνομες συμπεριφορές που θα φέρουν σε κίνδυνο τους ίδιους τους πολίτες αλλά και τους συνανθρώπους τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ