Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler εντάσσει την Κρήτη στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2026.

Όπως αναφέρεται, η Κρήτη θα είναι η European Region of Gastronomy («Ευρωπαϊκή περιοχή Γαστρονομίας») για το 2026, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό δεσμό της Κρήτης με την τοπική κουζίνα και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Η Κρήτη προβάλλεται ως προορισμός όπου η γαστρονομία, η φιλοξενία και η καθημερινότητα των κατοίκων αποτελούν ενιαίο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας: «Η κρητική διατροφή έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση και στη σχέση των ανθρώπων με τα τοπικά προϊόντα… από τις πρώτες ύλες μέχρι τον τρόπο που μαγειρεύονται».

Στο ίδιο άρθρο καταγράφονται οι νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, που ενισχύουν τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης και αναφέρονται τρεις, από τις οποίες οι δύο βρίσκονται στο Μεραμπέλλο: Niko Seaside Resort MGallery Crete (Άγιος Νικόλαος), Rosewood BluePalace, το πρώτο Rosewood στην Ελλάδα (Πλάκα, Ελούντα), IkosKissamos (δυτικά των Χανίων).

ΛΕΩΝ.Κ.