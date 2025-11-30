Στο συνέδριο Greece Talks 2025 του Travel.gr, διεξήχθη συζήτηση με θέμα «Hoteliers: Guardians of Destination» («Ξενοδόχοι: Φύλακες του Προορισμού»), τρεις από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής φιλοξενίας ανέλυσαν τον ρόλο του ξενοδοχείου ως φορέα βιωσιμότητας και τοπικής ανάπτυξης. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ηλίας Κοκοτός, Director of Business Development της Elounda Collection Hotels & Resorts, ο οποίος αναφέρθηκε στην ουσία της σύγχρονης φιλοξενίας:

«Είχα πει σε μία συνέντευξη στο παρελθόν πως η Ελούντα για μένα είναι η ιστορία αγάπης των γονιών μου. Εκεί γνωρίστηκαν, εκεί ερωτεύτηκαν και εκεί δημιούργησαν μαζί τα ξενοδοχεία. Η εξέλιξη της Ελούντας ως προορισμού στηρίχθηκε στη σταθερή αρχή της καινοτομίας. Το να παραμένεις relevant είναι το να καινοτομείς συνέχεια», ανέφερε ο κ. Κοκοτός και εννοεί ότι για να παραμείνεις επίκαιρος και σημαντικός στον χώρο σου, πρέπει να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι και να κάνεις νέα πράγματα.

Αναφέρθηκε στο Elounda Mare: «Ήταν το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που είχε bungalows με ιδιωτικές πισίνες. Τότε όλοι έλεγαν τον πατέρα μου τρελό. Τώρα το βλέπεις παντού». Η φιλοσοφία της οικογένειας βασίστηκε σε μια ισορροπία ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο. «Είναι τρία μικρά ξενοδοχεία που λειτουργούν ανεξάρτητα έχοντας όλη τη δομή ενός μικρού ανεξάρτητου ξενοδοχείου. Οι πελάτες έχουν το πολύ καλό σέρβις ενός μικρού ξενοδοχείου, αλλά παράλληλα πρόσβαση στα εστιατόρια, στο σπα, στις πέντε παραλίες ενός mega resort».

Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Θυμάμαι παιδί το ’90 να παίρνουμε γράμματα από πελάτες που έλεγαν ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία στο ξενοδοχείο, αλλά δεν θα ξανάρθουν λόγω της τριτοκοσμικής εικόνας του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Και 35 χρόνια μετά παραμένει ίδια».

Για την επέκταση της σεζόν: «Ελπίζω η Κρήτη, με το καινούριο αεροδρόμιο, να καταφέρει να επεκτείνει την τουριστική σεζόν. Αν δεν καταφέρουμε το δωδεκάμηνο, ας καταφέρουμε τουλάχιστον μέσα στην επόμενη δεκαετία τους δέκα μήνες, όπως συμβαίνει στην Αττάλεια».

Η νέα εποχή, όπως την βλέπει ο ίδιος, απαιτεί προσαρμοστικότητα, τολμηρές ιδέες και σταθερή στόχευση στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός προορισμού που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί.

ΛΕΩΝ.Κ.