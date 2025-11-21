Με την αρμόζουσα επισημότητα τιμήθηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο η Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων, μια εθνική επέτειος αφιερωμένη στους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν την πατρίδα με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος, στον Αγιο Νικόλαο, τελέστηκε θεία λειτουργία, ακολούθησε δοξολογία και στη συνέχεια, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων, στην κεντρική πλατεία, με κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών αρχών και εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

Την Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η Βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ