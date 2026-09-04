Ελεγχόμενη, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και ευνοούν τους πληθυσμούς του δάκου, θεωρεί η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμησή του, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας που εκτελεί η Περιφέρεια Κρήτης και εποπτεύει η Υπηρεσία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, οι ενδείξεις από την αναρτημένη παραγωγή δείχνουν μια πολύ καλή ελαιοκομική χρονιά από την άποψη της ποσότητας παραγωγής ελαιολάδου, με την προϋπόθεση να κυλήσει ευνοϊκά το πρόγραμμα καταπολέμησης των εχθρών της ελιάς, αλλά να ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. Γιατί δεν είναι μόνο τα βλαβερά έντομα που απειλούν την παραγωγή ή οι καύσωνες και η δυνατότητα άρδευσης των δέντρων, φέτος παρατηρείται καρπόπτωση από τους ισχυρούς ανέμους που έπνευσαν με μεγάλη διάρκεια και ένταση, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου Αγγελική Καραταράκη.

Αντιθέτως, οξύ φαίνεται να εκδηλώνεται το πρόβλημα από τις προσβολές του ρυγχίτη – εχθρού της ελιάς που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και καταπολέμηση, αν και -όπως εξήγησε η κ. Καραταράκη- οι απόψεις που κυκλοφορούν στον κόσμο για τις επιπτώσεις στην προσβολή της παραγωγής από δάκο, συγχέουν τη ζημιά που έχει γίνει από το ρυγχίτη με αυτή του δάκου. Αλλά με σχετική εμπειρία και προσεκτική εξέταση, μπορεί να γίνει η διάκριση γιατί οι διαφορές είναι εμφανείς.

Οι ψεκασμοί, όμως, για το ρυγχίτη και τον πυρηνοτρήτη θα πρέπει να γίνονται αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, παρά τώρα, τόνισε. Αλλά και σημείωσε ότι ο ελαιόκαρπος που έχει προσβληθεί από ρυγχίτη, είναι χαμένος ήδη.

Έχοντας υποστεί ζημιές από ρυγχίτη σε διαδοχικές καλλιεργητικές περιόδους δείχνει ότι το έντομο είναι εγκατεστημένο και σε περιοχές που εκδηλώνεται πιο έντονα το πρόβλημα θα ήταν καλό οι καλλιεργητές να είναι υποψιασμένοι και να παρεμβαίνουν με ψεκασμούς εγκαίρως. Το πρόβλημα απ’ ότι φαίνεται υπάρχει σε όλη την Κρήτη – και στο Λασίθι. Συστηματική καταγραφή για τον ρυγχίτη δεν γίνεται από την Υπηρεσία, που ασχολείται μόνο με το δάκο, αφού το πρόγραμμα της δακοκτονίας είναι άσχετο με την καταπολέμηση του ρυγχίτη.