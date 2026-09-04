Ένα γεμάτο αγωνιστική δράση διήμερο περιμένει τους φίλους του Beach Volley, καθώς ο Σητειακός ΑΟ διοργανώνει το τουρνουά Beach Volley το σαββατοκύριακο, στα Δημοτικά Γήπεδα Beach Volley της παραλίας Σητείας, με μεγάλο χορηγό τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αθλητών και αθλητριών, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά ταμπλό. Στους άνδρες θα υπάρχει 12άρι ταμπλό, ενώ στις γυναίκες 8άρι, με τους αγώνες να διεξάγονται με το σύστημα διπλού αποκλεισμού (Double Elimination), προσφέροντας έτσι έντονο ανταγωνισμό και πολλές δυνατές αναμετρήσεις.

Επίσημη μπάλα της διοργάνωσης θα είναι η Mikasa, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα χρηματικά έπαθλα που προσφέρει η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα λάβει 250 ευρώ, η δεύτερη 150 ευρώ, ενώ οι δύο ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση θα λάβουν από 50 ευρώ η καθεμία.

Οι διοργανωτές έχουν φροντίσει και για τις ανάγκες των συμμετεχόντων, καθώς παρέχεται δωρεάν διαμονή το Σάββατο για όλες τις ομάδες, ενώ υπάρχει και έκπτωση για όσες επιλέξουν να πραγματοποιήσουν επιπλέον διανυκτέρευση. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα παρέχονται δωρεάν νερό και σνακ.

Ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση αναμένεται να δώσουν και οι ειδικά σχεδιασμένες εμφανίσεις του τουρνουά, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται με το δικό τους σετ εμφανίσεων.

Ο Σητειακός ΑΟ έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ξεχωριστό αθλητικό διήμερο στην παραλία της Σητείας, με δυνατές αναμετρήσεις, ανταγωνισμό και όμορφες στιγμές.

Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 25 ευρώ ανά αθλητή και αθλήτρια, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6970392883, 6970043380 και 6973697797, καθώς και στο email [email protected].