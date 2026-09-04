Από τον ΑΚΤΟΡΑ ανακοινώνεται οτι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενοΒΟΑΚ την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. , την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ ,την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ., την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00π.μ. – 17.00μ.μ., την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 09.00π.μ. – 17.00μ.μ., για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: