Λύση στο αδιέξοδο πολλών πολιτών, λόγω της παρερμηνείας του νόμου από τις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Διαφορών, έρχεται να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάζοντας τέλος στην αδικαιολόγητη πρακτική των Επιτροπών, που αγνοούσαν ως σήμερα τις εισηγήσεις των Δασικών Υπηρεσιών για τα πρόδηλα. Επίσης, με νομοθετική πρωτοβουλία τριπλασιάζονται οι επιτροπές στο Ν. Λασιθίου και αυξάνονται αντίστοιχα στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνης.

Οδηγίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αντιρρήσεων στις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό καθώς και για επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους και παρερμηνειών που ταλαιπωρούν τους πολίτες αναφορικά με τους Δασικούς Χάρτες, έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Βαγγέλης Γκουντούφας και ο Διευθυντής Δασικών Έργων και Υποδομών Σ. Τσιλίκουνας.

Αδιέξοδο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, την κάθοδο στην Κρήτη της αντιπροσωπείας, σε επίπεδο κορυφής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπαγόρευσε το αδιέξοδο, στο οποίο έχει πλέον περιέλθει η επίλυση της πληθώρας των προβλημάτων που προκύπτουν από τους δασικούς χάρτες και της παρερμηνείας της νομοθεσίας από πλευράς των Επιτροπών, με αποτέλεσμα τη λάθος κατεύθυνση, την χρονοτριβή και ταλαιπωρία των πολιτών. Ο Γ. Γραμματέας και τα διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος- αρμόδια για θέματα Δασών, συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με τους προϊσταμένους και το προσωπικό των Διευθύνσεων Δασών της Κρήτης καθώς και με τους προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών, που λειτουργούν στο νησί.

Διπλός στόχος

Στόχος των διαδικασιών είναι η προστασία του δασικού οικοσυστήματος από τη μια, αλλά και των πολιτών που έχουν στα χέρια τους διοικητικές πράξεις, τις οποίες οι Επιτροπές θα πρέπει να κάνουν απολύτως σεβαστές, δεδομένου ότι η Δημόσια Διοίκηση είναι μία και ενιαία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται απ’ όσους την υπηρετούν. Τέτοιες διοικητικές πράξεις εννοούμε, παλαιότερες Πράξεις Χαρακτηρισμού, Οικοδομικές Άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις, αποφάσεις ή ενέργειες της Δ. Διοίκησης που τεκμηριώνουν το μη δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης.

Η διαδικασία για τα «Πρόδηλα Λάθη», τα οποία γίνονται αποδεκτά από την Δασική Υπηρεσία απαιτεί μια τυπική επικύρωση από τις Επιτροπές εξέτασής τους. Είναι ακριβώς το επίμαχο σημείο στο οποίο η όλη διαδικασία εξέτασης των προδήλων είχε παρερμηνευτεί από τις Επιτροπές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Δυστυχώς είχαν διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή να υπεισέρχεται στην ουσία κάθε περίπτωσης Προδήλου και να το εξετάζει. Αλλά από τη στιγμή που είχε εξεταστεί από τη Δασική Υπηρεσία και έφθανε στα χέρια της Επιτροπής με απόφαση, η δουλειά της Επιτροπής ήταν απλά να την επικυρώσει, αποδεχόμενη τη διόρθωση του πρόδηλου και να προχωρήσει, όπως ορίζει η αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση και η σχετική εγκύκλιος.

Είχε γίνει παρερμηνεία από τις Επιτροπές, που θεώρησαν ότι μπορούσαν να μπαίνουν στην ουσία κάθε περίπτωσης πρόδηλου, πολλά από τα οποία οι επιτροπές είχαν απορρίψει!

Στις περιπτώσεις αυτές, όπου οι Επιτροπές είχαν λανθασμένα απορρίψει πρόδηλα τα οποία είχαν προωθηθεί, έχοντας γίνει αποδεκτά με αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών, οι πολίτες θα πρέπει τώρα να επανέλθουν και να καταθέσουν αιτήσεις θεραπείας και να επανέλθουν για επικύρωση στις Επιτροπές! Είναι μια διαδικασία, δυστυχώς, την οποία θα υποχρεωθούν οι πολίτες να υποστούν με υπαιτιότητα των ιδίων των επιτροπών, αντί η διαδικασία αυτή να γίνει με αυτεπάγγελτη επαναφορά και τυπική διοικητική πράξη επικύρωσης. Θα εξεταστεί από το υπουργείο κατά πόσον μπορεί αυτό να γίνει αυτεπάγγελτα, με βάση το Διοικητικό Δίκαιο.

Το 90% των Δασικών Χαρτών της χώρας έχει κυρωθεί. Το υπουργείο ενδιαφέρει σύντομα να κλείσει το κομμάτι των Αντιρρήσεων που αντιστοιχεί στο 5% του Δασικού Χάρτη, να δικαιωθούν οι πολίτες όπου έχουν δίκιο, έχοντας γίνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος γνωρίζοντας το ιδιαίτερο καθεστώς της Κρήτης και στο ζήτημα των «δασωμένων αγρών», μην αφήνοντας με μόνο το είδος του ασπάλαθου να χαρακτηρίζεται μια έκταση ως δασική.

Από 8 σε 14 Επιτροπές στην Κρήτη

Ο ρυθμός εξέτασης των Αντιρρήσεων είχε διαπιστωθεί εδώ και πολύ καιρό -μάλλον από την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών- ότι ήταν πολύ αργός. Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις θα συσταθούν περισσότερες επιτροπές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Λασίθι όπου λειτουργούσε μόλις μία επιτροπή. Έτσι αναμένεται η σύσταση στο Ν. Λασιθίου δύο επιπλέον Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, δηλαδή θα λειτουργούν τρεις συνολικά. Αντίστοιχη αύξηση θα γίνει στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνης. Στο ν. Χανίων λειτουργούν εξ αρχής πέντε Επιτροπές…

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί, αλλά πρέπει να γίνει τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία αναμένεται να υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, τις επόμενες ημέρες.

Στόχος είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να έχουν συσταθεί και οι επιπλέον Επιτροπές, φέρνοντας δασολόγους και από την υπόλοιπη Ελλάδα για να στηρίξουν την υπόθεση αυτή. Για την επιτάχυνση της ροής των εισηγήσεων από τις Διεύθυνσης Δασών προς τις Επιτροπές έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για επιπλέον αμοιβές των μελών των Επιτροπών. Επίσης θα τους χορηγηθεί επιπλέον εξοπλισμός που θα διευκολύνει και επιταχύνει τη δουλειά τους αυτή (λάπτοπ, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών).

Να σημειωθεί ότι για τα ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων και την επιτάχυνση του έργου τους, είχε γίνει δέκτης πολλών διαμαρτυριών ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος είχε προβεί σε διαδοχικές παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για τη νομοθετική αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν προκύψει, ο κ. Πλακιωτάκης είχε συνεργασία με τον υπουργό Στ. Παπασταύρου και με τον Γ. Γραμματέα του υπουργείου Στ. Σταθόπουλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που είχαν προκύψει και να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. Η περιουσία τους παρέμενε μπλοκαρισμένη από την Επιτροπή, λόγω της αυθαίρετης ερμηνείας του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ