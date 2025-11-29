Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Πρόκειται για τον «Χάρτη Τροχαίων Συγκρούσεων», μια διαδραστική εφαρμογή (https://accidents.maps.gov.gr/geo-analytics) που συγκεντρώνει και παρουσιάζει στοιχεία για τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ορισμένες «καθημερινές παραβάσεις» με τις ποινές τους: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες για (α) Χρήση κινητού τηλεφώνου, χωρίς πρόκληση συμβάντος (β) Μη χρήση προστατευτικού κράνους. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και ο συνεπιβάτης (γ) Μη χρήση ζώνης ασφαλείας. (δ) Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 0,50 έως 0,80 g/l. (ε) Η υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50χιλ./ώρα αποφέρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Αυτό που θα πρέπει να αλλάξει είναι η οδηγική παιδεία μας. Τα ατυχήματα στους δρόμους της Κρήτης είναι καθημερινά και οι άδικοι θάνατοι επίσης πολλοί, κυρίως νέοι μας.

ΛΕΩΝ.Κ.