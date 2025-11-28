Υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου η πρόταση της δημοτικής πλειοψηφίας για την ανάπλαση-πεζοδρόμηση μεγάλου μέρους της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου και παίρνει την άγουσα για την εξασφάλιση των αναγκαίων πρόσθετων εγκρίσεων, καθώς και την τελική εξακρίβωση της πηγής χρηματοδότησης του έργου.

«Καλό μέτρο το οποίο θα αυξήσει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα δημοσίου χώρου για τους πεζούς, θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλεως», χαρακτηρίσει ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης την παρέμβαση.

«Είναι παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί κυκλοφοριακά, χωρίς να δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα. Από τη Δημ. Κοινότητα Αγίου Νικολάου έχουν προστεθεί επιπλέον προτάσεις που τις θεωρώ λογικές και πρέπει θα ενσωματωθούν με συμπληρωματική εισήγηση- απόφαση. Προτείνει να θεσμοθετηθεί, πέραν του προβλεπόμενου χώρου στάθμευσης στην οδό Νικ. Πλαστήρα, στην αριστερή πλευρά, αντί των 2-3 θέσεων αυτοκινήτων, να μετατραπούν σε θέσεις δικύκλων. Επίσης να θεσμοθετηθεί στην αρχή της οδού Δημοκρατίας μια ανάλογη θέση για μοτοσικλέτες, δεδομένου ότι ο αριθμός των δικύκλων που εισέρχονται στο κέντρο είναι μεγάλος. Οπότε με την πεζοδρόμηση μεγάλου μέρους της κεντρικής πλατείας όπου στάθμευαν, θα πρέπει να βρεθεί νέος χώρος για να σταθμεύουν και δεν συμπεριλήφθηκε στην κυκλοφορική μελέτη».

Η διαμόρφωση της οδού Δημοκρατίας δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχεδιαζόμενη μελέτη, άρα η διαμόρφωση θέσεων για τα δίκυκλα θα πρέπει να γίνει συμπληρωματικά, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δ.Κ. Σήφης Μακριδάκης. Επίσης η Δημ. Κοινότητα ζητά να μην πεζοδρομηθεί το τμήμα της οδού Κυπρίων Αγωνιστών μεταξύ καπετάν Κοζύρη και πλατείας. Προτείνει επίσης επιστροφή σε αμφιδρόμηση της κυκλοφορίας στην οδό Πολυτεχνείου που επίσης είναι εκτός της μελέτης πεζοδρόμησης του κέντρου, οπότε θα εξεταστεί σε επόμενη φάση για να προστεθεί συμπληρωματικά.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης αντιτάχθηκε με την αποκοπή της κυκλοφορίας εντελώς από τη μία πλευρά της πλατείας, προτείνοντας τη δημιουργία διόδου κίνησης οχημάτων πλάτους 3 μ. ήπιας κυκλοφορίας, επιστρωμένης με κυβόλιθους, που θα συνδέει την Ν. Πλαστήρα με την 5ης Μεραρχίας. Δηλαδή στην πλατεία να υπάρχει κίνηση οχημάτων σε δύο παράλληλες, αντίθετες κατευθύνσεις.

Αναλυτικότερα, ο κ. Χαριτάκης επεσήμανε ότι δεν γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης ούτε για τον παραλιακό ούτε για την πλατεία. «Οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες, οπότε θεωρώ ότι το κάνατε γιατί θεωρήσατε ότι έπρεπε να γίνει…», είπε ο κ. Χαριτάκης.

Αναφερόμενος στη μελέτη για την παρέμβαση στην πλατεία, είπε ότι «427 οχήματα/ώρα εισερχόμενα από την Ν. Πλαστήρα διασχίζουν την πλατεία με κατεύθυνση στην 5ης Μεραρχίας και την Κοντογιάννη. Όλα αυτά με το κλείσιμο της πλατείας θα αναγκαστούν να ανακατευθυνθούν στην περιοχή των Στεφανιανών, κινούμενα μπροστά από το 1ο Γυμνάσιο. Θα κατεβαίνουν την απότομη και επικίνδυνη κατηφόρα της Φιλελλήνων προς της Δημοκρατίας είτε θα στρίβουν αριστερά προς την εξαιρετικά στενή οδό Δασκαλογιάννη, προς την 5ης Μεραρχίας. Αυτό συνιστά υποβάθμιση της περιοχής των Στεφανιανών και μια τεράστια υποβάθμιση της περιοχής με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Εκεί υπάρχει το πρώην Ειρηνοδικείο που ανήκει στο Δήμο και η αναβάθμιση που πρέπει να γίνει στο κτίριο και τη χρήση του δε συνάδει με τον πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο στη γωνία. Η κυκλοφορία πλήθους μαθητών του 1ου Γυμνασίου πρωινές και μεσημεριανές ώρες, θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειάς τους από τα διερχόμενα οχήματα μπροστά από το σχολείο. Πολλοί δε είναι και οι γονείς που προσεγγίζουν το σχολείο με τα αυτοκίνητά τους, γεγονός που θα προκαλεί διαρκές κυκλοφοριακό κομφούζιο και ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Θεωρούμε ότι η περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο. Οι κατηφόρες είναι απότομες και θα δεχθούν τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, με τους κινδύνους που συνιστά αυτό. Τα Στεφανιανά είναι μια ωραία περιοχή και πρέπει η ανάπλαση να κινηθεί προς τα πάνω από την πλατεία, προς το Ειρηνοδικείο και μπροστά από το σχολείο. Τα πεζοδρόμια της οδού Δασκαλογιάννη είναι πολύ στενά και η κίνηση μαθητών εκεί θα επιφέρει μεγάλη επικινδυνότητα ατυχημάτων.

Όλοι συμφωνούμε ότι η κεντρική πλατεία χρειάζεται ανάπλαση, γιατί σήμερα δεν είναι «πλατεία» αλλά, απλά, ένα πάρκινγκ ή ένας «κυκλικός κόμβος» με ένα κομφούζιο κίνησης και άναρχης στάθμευσης πλήθους οχημάτων και μοτοσικλετών… Πρέπει να αυξηθεί ο κοινόχρηστος χώρος, να αποδοθεί περισσότερος χώρος σε κατοίκους και επισκέπτες και η πλατεία να γίνει πιο ανθρώπινη.

Όμως δεν πρέπει να κοπεί εντελώς η κυκλοφορία. Να συνδέεται η οδός 25ης Μαρτίου με την 5ης Μεραρχίας. Να υπάρχει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας μικρού πλάτους ως 3 μ. στρωμένος με κυβόλιθους. Στην πλατεία υπάρχουν και 3 φαρμακεία που όταν εφημερεύουν δημιουργείται πρόβλημα με την εξεύρεση θέσεων στάσης οχημάτων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν θέσεις ΑμΕΑ και θέση φορτοεκφόρτωσης», είπε.

Επίσης αναρωτήθηκε τι προβλέπεται να γίνει με την πιάτσα ταξί της πλατείας.

Την αντίθεσή του για την μεταφορά του κυκλοφοριακού φόρτου της Ν. Πλαστήρα προς τις οδούς Φιλελλήνων και Δασκαλογιάννη εξέφρασε και ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης, εξηγώντας και εκείνος τα προβλήματα που συνιστά μια τέτοια ρύθμιση σε ότι αφορά την ασφάλεια της κίνησης μαθητών στη ζώνη αυτή και το κυκλοφοριακό κομφούζιο που θα προκαλεί η προσέγγιση οχημάτων γονέων τις ώρες έναρξης και λήξης της λειτουργίας του σχολείου.

Εξήγησε ότι και η πρόταση της παράταξής του η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας αφορούσε τη διαμόρφωση κίνησης σε δύο παράλληλους δρόμους στην πλατεία.

Επέμεινε ότι η κατηφόρα της Φιλελλήνων και η στροφή προς τη Δημοκρατίας με τη μεγάλη κλίση, παραμένει επικίνδυνη παρά τη μικρή εξομάλυνση που έγινε πέρυσι, γιατί ο κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μεγάλος.

Ο κ. Αλεξάκης είπε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα κάλυπταν τις ανάγκες της πεζοδρόμησης της πλατείας, η οποία είναι από την άλλη, αναγκαία για να αποδοθεί περισσότερος χώρος στον πεζό. Χαρακτήρισε τη διαβούλευση για το θέμα ως προσχηματική. Η μελέτη είπε δεν αντιμετωπίζει πολλά θέματα που έθεσαν οι επαγγελματίες, τα ταξί κλπ.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης υποστήριξε ότι αν υλοποιηθεί η μελέτη που προτείνει η δημοτική αρχή, θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για τη ζώνη γύρω από την πλατεία, με το σχολείο κλπ. Πρότεινε να εφαρμοστεί δοκιμαστικά, για να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα πώς λειτουργεί πριν γίνουν μόνιμες παρεμβάσεις ανάπλασης της πλατείας. Τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης μικρών πάρκινγκ εντός του αστικού ιστού, γύρω από το κέντρο. Χωρίς αυτή τη συνθήκη, θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία, είπε. Οι λύσεις, όπως αυτή που προτείνει η δημοτική αρχή είναι μεμονωμένη, αποσπασματική και δεν εξετάζει το σύνολο, αλλά μια συγκεκριμένη περιοχή, τόνισε. Και το συνέδεσε με την προϋπόθεση ο παραλιακός δρόμος να γίνει διπλής κυκλοφορίας…

Εκπρόσωποι κατοίκων της ζώνης αυτής άσκησαν έντονη κριτική ως προς την πρόταση που προτείνει η δημοτική αρχή, τασσόμενοι κατά της αποκοπής εντελώς του ρεύματος από Πλαστήρα προς πλατεία και ανακατεύθυνσης όλου του φόρτου προς Φιλελλήνων και Δασκαλογιάννη. Επίσης υπήρξαν ενστάσεις για το κλείσιμο με πεζοδρόμηση ορισμένων μικρών δρόμων μεταξύ πλατείας και Γυμνασίου και μετατροπή τους σε χώρους στάθμευσης δικύκλων, που θα υποβαθμίσει τη ζώνη εκεί όπου λειτουργούν και αρκετά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και πρότειναν να τα πάνε στην οδό Κλειτωνύμου.

Αναζήτηση χώρων στάθμευσης

Ο αντιδήμαρχος Νικ. Καμινογιαννάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσπάθεια του Δήμου για εξεύρεση πρόσθετων χώρων στάθμευσης μέσα στην πόλη, αξιοποιώντας απαλλοτριωμένους χώρους κ.α. συνδέοντας το θέμα με την λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας.

Ενδιαφέρον έχει η δήλωσή του ότι ο επιπλέον κοινόχρηστος χώρος που θα εξασφαλιστεί από την πεζοδρόμηση, δεν θα εκχωρηθεί – μισθωθεί για να καλυφθεί από τραπεζοκαθίσματα…

Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Χανιωτάκη πρότεινε να διαμορφωθούν μόνιμες θέσεις στάθμευσης για αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους στο κέντρο.

Η διαβούλευση

Το 70% των πολιτών που κατέθεσαν άποψη στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ήταν υπέρ των προτεινόμενων από το Δήμο ρυθμίσεων και στον παραλιακό δρόμο και στην κεντρική πλατεία, δήλωσε ο δήμαρχος, μάλιστα για την πλατεία το ποσοστό προσέγγιζε το 80%, τόνισε. Υπήρχαν και ουδέτερες και αρνητικές απόψεις περίπου στο 20%, αντικρούοντας την κριτική από τη μειοψηφία, για «προσχηματική» διαβούλευση.

Στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής είναι ο «Ελαιώνας» να μετατραπεί σε υπόγειο πάρκινγκ και πάνω απ’ αυτό να διαμορφωθεί πλατεία, εξηγώντας ότι το σχέδιο αυτό, δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτο κύκλο παρεμβάσεων της δημοτικής περιόδου, αλλά πολύ σύντομα θα ασχοληθεί και με αυτή την παρέμβαση, δήλωσε ο κ. Μενεγάκης. Πρόσθεσε δε ότι επανέρχεται προς εξέταση το σχέδιο για δημιουργία υπογείου πάρκινγκ στον περίβολο του 1ου Γυμνασίου.

Ανακοίνωσε ότι η θέσπιση «μπλε» θέσεων για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου (και στον παραλιακό), αποτελεί αντικείμενο συμπληρωματικής μελέτης που εκπονούν οι συγκοινωνιολόγοι που ασχολούνται με τα κυκλοφοριακά του Αγίου Νικολάου.

Δεσμεύτηκε ότι θα καταγραφούν όλες οι επισημάνσεις που έγιναν από όλες τις πλευρές και τους πολίτες. Η μελέτη όπως προτείνεται θα μπει σε υλοποίηση και στην πορεία αν χρειαστούν τροποποιήσεις, θα επανέλθει με προτάσεις βελτιώσεων, κατέληξε ο κ. Μενεγάκης. Μάλιστα η παρέμβαση θα γίνει με τρόπο ώστε αν κατόπιν της πρώτης λειτουργικής εφαρμογής διαπιστωθεί η αναγκαιότητα διόδου οχημάτων από Πλαστήρα προς 5ης Μεραρχίας από δίοδο μέσα από την πλατεία, να είναι εφικτή η εφαρμογή χωρίς πολλές εργασίες και αλλαγές.

Η πρόταση της δημοτική αρχής ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης μετά τις διευκρινίσεις του δημάρχου, περί δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής και δυνατότητα τροποποίησης της δεύτερης διόδου από την πλατεία, υπερψήφισε την εισήγηση της πλειοψηφίας με τις παρατηρήσεις που έκανε. Θετική ήταν η ψήφος και του Γ. Φιλιππάκη με τις παρατηρήσεις του. Αρνητική ψήφο η μείζονα μειοψηφία του Θ. Χαριτάκη. Θετικά ψήφισε και η ανεξάρτητη σύμβουλος Ευαγγελία Φανουράκη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ