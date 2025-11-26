Στις 7 Δεκεμβρίου η Ελούντα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται το Santa Run Elounda 2025, μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη δράση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που έχει ως στόχο τη στήριξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.

Μικροί και μεγάλοι, ντόπιοι και επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια χαρούμενη, γιορτινή διαδρομή μέσα στο χωριό, γεμάτη μουσική, κέφι, φωτάκια και… Άγιους Βασίληδες! Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε χαμόγελο γίνεται ένα βήμα πιο κοντά στη στήριξη των παιδιών που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η εκδήλωση δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου. Είναι μια αφορμή να ενωθούμε ως κοινότητα, να προσφέρουμε, να μοιραστούμε την εορταστική διάθεση και να δείξουμε έμπρακτα ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις των Χριστουγέννων.

Δηλώστε συμμετοχή – μην το αφήνετε για αργότερα!

Ας κάνουμε όλοι μαζί το φετινό Santa Run μια μεγάλη γιορτή προσφοράς και ελπίδας.