Το Επιμελητήριο Λασιθίου εκφράζει τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκρήτιας Αγωνιστικής Ημέρας Δράσης για την Υγεία, με στόχο την ανάδειξη των σοβαρών και διαρκώς εντεινόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στον Νομό μας.

Η υποβάθμιση των υγειονομικών δομών του Λασιθίου έχει πλέον λάβει κρίσιμες διαστάσεις, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η επάρκεια των υπηρεσιών υγείας δεν είναι απλώς κοινωνική ανάγκη· είναι κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα ζωής, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την παραμονή νέων ανθρώπων στον τόπο μας.

Η έλλειψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού, η αποδυνάμωση βασικών υπηρεσιών, η αδυναμία κάλυψης εφημεριών των νοσοκομείων μας θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του τόπου μας. Κανένα αναπτυξιακό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ισχυρές, σύγχρονες και πλήρως στελεχωμένες δημόσιες δομές υγείας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου καλεί όλα τα μέλη του, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Νομού να στηρίξουν τις δράσεις και να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται στις τρεις πόλεις του Λασιθίου, διεκδικώντας ένα ουσιαστικά λειτουργικό και ισχυρό Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αντάξιο των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Άγιος Νικόλαος – 13:00 μ.μ., Πλατεία Αγίου Νικολάου Ιεράπετρα – 13:00 μ.μ., έξω από το Δημαρχείο Σητεία – 12:00 μ.μ., Πλατεία Σητείας

Η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας.

Για το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λασιθίου

ο Πρόεδρος

Θωμάς Ν. Χαριτάκης