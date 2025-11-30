Μειωμένη εκτιμάται η φετινή παραγωγή του ελαιολάδου στο Ν. Λασιθίου, που ακολουθεί μια επίσης μέτρια περυσινή παραγωγή. Η φθίνουσα πορεία της παραγωγής ελαιολάδου – του κύριου αγροτικού προϊόντος του νομού μας – έχει δώσει πλέον σήμα συναγερμού, δεδομένου του αντίκτυπου στο διαρκώς φθίνον αγροτικό εισόδημα που κατά κύριο λόγο διατίθεται στην τοπική αγορά και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.

Η περυσινή ελαιοπαραγωγή στο Ν. Λασιθίου ήταν περίπου 9.000 τόνους. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε σχέση και με την κατάσταση των καλλιεργειών και τις αποδόσεις, φέτος η συνολική παραγωγή δεν αναμένεται να ξεπεράσει την περυσινή.

Στους παράγοντες της διαρκούς μείωσης της ελαιοπαραγωγής η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει αναφερθεί σε πολλά ρεπορτάζ. Απευθυνθήκαμε στην κ. Αγγελική Καραταράκη – συντονίστρια Γεωπόνο του προγράμματος δακοκτονίας στο Ν. Λασιθίου που υλοποιεί κάθε χρόνο η Περιφέρεια Κρήτης – η οποία μας έδωσε μια πρώτη γενική εικόνα της φετινής παραγωγής, με δεδομένο και την ελαιοσυλλογή που ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα.

Πέραν των αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών, με κύριο χαρακτηριστικό την παρατεταμένη ανομβρία που έχει καταστήσει το Λασίθι μια από τις πιο ξηροθερμικές – αν όχι την πλέον δοκιμαζόμενη από ξηρασία περιοχή της χώρας – ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη φθίνουσα παραγωγή είναι η καλπάζουσα εγκατάλειψη των χωραφιών με ελιές – μικρές ή μεγαλύτερες ιδιοκτησίες, χωρίς διάκριση αν είναι ξηρικές ή αρδευόμενες.

Η κ. Καραταράκη είπε ότι «η παραγωγή δεν είναι πολύ καλή φέτος γιατί έτσι ή αλλιώς από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου η καρπόδεση ήταν μέτρια αλλά με τις συνθήκες ξηρασίας που ακολούθησε οι καρποί είναι μικροί, πρόωρα ωριμασμένοι και πολύ αφυδατωμένοι. Δεν υπήρξε ομαλή ωρίμανση του ελαιόκαρπου οπότε δεν προσδοκούμε και καλή παραγωγή. Ετσι πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν θα πάνε καθόλου να τις μαζέψουν. Εξ άλλου οι ποτιστικές ελιές δεν είναι πάρα πολλές. Στο Μεραμβέλλο – το Δήμο Αγίου Νικολάου το ποσοστό των αρδευόμενων ελιών είναι μικρό, είτε γιατί δεν υπάρχει νερό ή οι γεωτρήσεις σε διάφορα χωριά έχουν προβλήματα και όπου υπάρχει διαθέσιμο νερό και δίκτυο, οι καλλιεργητές δεν ποτίζουν για διάφορους λόγους και υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα. Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον δεν τους συμφέρει οικονομικά να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Ειδικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου ασχολούνται με τον Τουρισμό, παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας», τόνισε η γεωπόνος.

Η κακή απόδοση σε σχέση με το υψηλό καλλιεργητικό κόστος και τα ακριβά εργατικά για το λιομάζωμα, η πολύ χαμηλή τιμή του ελαιολάδου στην αγορά και η αναζήτηση εναλλακτικού εισοδήματος στον Τουρισμό, είναι βασικοί παράγοντες της εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας, είπε η κ. Καραταράκη.

Εξήγησε δε ότι εάν υπήρχε τουλάχιστον φυσιολογική βροχόπτωση που θα συνέβαλε στην αναζωογόνηση της ελιάς με μια συμπληρωματική φροντίδα από τον ελαιοκαλλιεργητή η απόδοση θα ήταν ελκυστική για να μαζευτούν οι ελιές. Τώρα, ακόμη και τα χωράφια που είχαν καλή σχετικά αναρτημένη παραγωγή, χωρίς βροχή και χωρίς άρδευση οι καρποί είναι αφυδατωμένοι, συρρικνωμένοι, με αποτέλεσμα ούτε πολύ σε ποσότητα ούτε καλής ποιότητας προϊόν θα παραχθεί.

Οσο προχωρεί η άλεση των ελιών που μεταφέρονται στα ελαιουργεία θα αρχίσει να αποσαφηνίζεται και η απόδοση σε ποσότητα και η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, με τα κατά τόπους χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, φυσικά.

Η δακοπροσβολή

Άλλος ένας αντίξοος παράγοντας με τον οποίο η φετινή ελαιοκαλλιέργεια είναι αντιμέτωπη, είναι οι πολύ μεγάλοι πληθυσμοί δάκου που είχαμε, είπε η γεωπόνος, τονίζοντας ότι ποτέ, μέχρι σήμερα, δεν είχαμε τόσο υψηλούς πληθυσμούς δάκου και μάλιστα, παρά τους ψεκασμούς οι πληθυσμοί του δεν μειώνονταν! Το γεγονός ότι πολλά ήταν τα ελαιόφυτα που έμειναν από πέρυσι αμάζευτα, ευνόησε την εξέλιξη του βιολογικού κύκλου του βλαβερού εντόμου και την αναπαραγωγή επιπλέον γενεών. Και φέτος όμως το ίδιο αναμένεται να επαναληφθεί με ό,τι μπορεί να σημάνει αυτό για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο…

Δυστυχώς έχομε εισέλθει σε ένα «φαύλο κύκλο» από τον οποίο δύσκολα θα εξέλθει η ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε η κ. Καραταράκη.

Η έλλειψη φαρμάκων μπλόκαρε την ομαλή εξέλιξη των δολωματικών ψεκασμών, που έγιναν ως εκεί που έφτασαν τα περίσσια, από το περυσινό πρόγραμμα, υλικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο που ήλεγξε τον διεθνή διαγωνισμό της Περιφέρειας Κρήτης για προμήθεια νέων φαρμάκων τον ακύρωσε, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί το φετινό πρόγραμμα. Συνολικά έγινε ένας γενικός ψεκασμός παντού στο νομό και οι υπόλοιποι τρεις ήταν τοπικοί, όπου υπήρχε καλή σχετικά παραγωγή. Εγινε και ένας πέμπτος ψεκασμός σε πολύ λιγότερα δέντρα λόγω μη επάρκειας φαρμάκων.

Πιλοτικός ψεκασμός με χρήση «drone» εφαρμόστηκε σε προεπιλεγμένη ημιορεινή, με κλίση εδάφους, έκταση στο Βραχάσι, όπου θα επαναληφθεί για μερικά χρόνια, ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ