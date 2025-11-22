Για τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένες 3 προσεγγίσεις στον Αγ. Νικόλαο: 6 Απριλίου το Silver Muse, 16 Απριλίου το Europa και 20 Απριλίου το Silver Muse.

Το Μάιο του 2026 οι προσεγγίσεις παραμένουν επίσης χαμηλές, μόλις 3.

Συνολικά 35 είναι, μέχρι στιγμής, οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις το 2026. Τα στοιχεία είναι βέβαια προσωρινά, οπότε ευελπιστούμε ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, μέχρι την αρχή του επόμενου καλοκαιριού.

Τη θετική διαφορά, το καλοκαίρι του 2026, θα κάνει το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey της εταιρίας Celestyal Cruises. Οι προγραμματισμένες αφίξεις του είναι 22… από τις 35 συνολικά! Για όσους ενδιαφέρονται, το Crown Iris, προς το παρόν, δεν εμφανίζεται στις προγραμματισμένες προσεγγίσεις. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συνεχιστούν όπως και το φετινό καλοκαίρι, κάθε Τρίτη. Χωρίς το Crown Iris, το λιμάνι μας θα έχει μειωμένες (!) αφίξεις το 2026, παρά τα όσα ενθαρρυντικά ακούγαμε και διαβάζαμε.

Ήδη, οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις το 2027 είναι 36. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, αν θέλουμε να αυξήσουμε τις προσεγγίσεις θα πρέπει να δουλέψουμε για το… 2028 και το 2029!

Κοιτάζω τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Χανιά (Σούδα) και μελαγχολώ! Γύρω στις 140 το 2026, όταν πριν λίγα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ξεπερνούσε τα Χανιά. Για το Ηράκλειο… δεν το συζητώ!

ΛΕΩΝ.Κ.