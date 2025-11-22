Στην Ελλάδα, από 18 ετών και άνω μπορούν οι νέοι να προμηθεύονται και να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Όμως, πόσο σωστά εφαρμόζεται ο νόμος; Πόσο εύκολο είναι να αγοράσουν αλκοολούχα ποτά ή να τα σερβιριστούν σε μπαρ;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκανε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), οι νέοι στην Ελλάδα ξεκινούν από μικρή ηλικία να καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ τα ποσοστά είναι υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ένας στους τρεις 16χρονους έχει καταναλώσει 5 ή περισσότερα ποτά σε μία μόνο περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι μέθυσαν τον τελευταίο μήνα έφτασε το 13%, έναντι 10% το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι 9 στους 10, δηλαδή το 92% των ανηλίκων δηλώνουν πως μπορούν πολύ εύκολα να προμηθευτούν αλκοόλ, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα: η κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης από ανηλίκους αυξάνεται, καθώς η πρόσβαση παραμένει ανεξέλεγκτη και η κατανάλωση θεωρείται «μαγκιά» ή τρόπος κοινωνικής αποδοχής.

ΛΕΩΝ.Κ.