Το Κουρταλιώτικο φαράγγι το επισκέφθηκαν φέτος περίπου 130.000 άτομα. Ήταν η πρώτη χρονιά που η είσοδος γινόταν με εισιτήριο. Το μοναδικό αυτό φαράγγι έχει νερό όλο το χρόνο, καθώς οι πηγές του ποταμού Κουρταλιώτη τροφοδοτούν το περίφημο φοινικόδασος του Πρέβελη (η έξοδος του φαραγγιού), ένα μοναδικό οικοσύστημα με τον αυτόχθονα κρητικό φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix theophrastii). Το πεντάωρο περπάτημά του, όλο γίνεται μέσα στο νερό, από λίγους πόντους, μέχρι κολύμπι σε μικρές λιμνούλες.

Στο νομό Λασιθίου εισιτήριο εισόδου απαιτείται για το φαράγγι του Ρίχτη. Όλα τα υπόλοιπα φαράγγια έχουν ελεύθερη είσοδο… και έτσι μας αρέσει. Μελλοντικά βέβαια θα μπορούσε να συζητηθεί ένα μικρό αντίτιμο για είσοδο στο φαράγγι της Κριτσάς και στο φαράγγι Σαρακίνας στους Μύθους Ιεράπετρας. Με αυτό το ποσό θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι είσοδοι σε αυτά, οι σηματοδοτήσεις, οι καθαρισμοί, αλλά και η ασφάλειά τους.

ΛΕΩΝ.Κ.