Εικόνες, στιγμιότυπα, πρόσωπα, συνήθειες, τοπία που όλα μαζί φιλοτεχνούν το συλλογικό πορτραίτο και την ταυτότητα του Μεραμπέλλου αποτυπώθηκαν μέσα από τον φακό των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας Αγίου Νικολάου (ΦΟΑΝ). Παρουσιάζονται στο κοινό στην έκθεση «Ίχνη- Μεραμπέλλο: Μνήμες, Τοπία, Χρόνος», η οποία φιλοξενείται στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης.

Στην έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Μουσείου έως τις 30 Αυγούστου, συμμετέχουν οι: Ελένη Μελά, Κωστής Ατσαλάκης, Λεοντίνη Λυμπρίτη, Νίκος Κουτουλάκης, Παύλος Παναγιωτίδης, Σάκης Αγοραστός, Σοφία Σακελλάρη, Σοφία Ταβλά, Αλέξανδρος Σούλτος.

Η πρόεδρος της ΠΛΕΑΜ Μαρία Κωστάκη επεσήμανε ότι, ένας τόπος δεν ορίζεται μόνο από τη γεωγραφία του, αλλά από την ιστορία, τους ανθρώπους και τις μνήμες που τον διαμορφώνουν. Αναφερόμενη στη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκδήλωσης, ενώ ευχαρίστησε τη Φωτογραφική Ομάδα Αγίου Νικολάου, τους συντελεστές και το κοινό για τη στήριξή τους.

Το μέλος της ΦΟΑΝ και συμμετέχουσα στην έκθεση Λεοντίνη Λυμπρίτη παρουσίασε τη Φωτογραφική Ομάδα Αγίου Νικολάου, η οποία επανασυστάθηκε το 2016 και παραμένει ανοιχτή σε κάθε φίλο της φωτογραφίας. Όπως τόνισε, στόχος της ομάδας, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή τον εξοπλισμό του, να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τη φωτογραφική τέχνη, είναι να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο και να καταγράψει τις αλλαγές του μέσα από μια δημιουργική φωτογραφική ματιά. Απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όσους αγαπούν τη φωτογραφία να γίνουν μέλη της ΦΟΑΝ και να μοιραστούν αυτή τη δημιουργική εμπειρία.

Η επίσης συμμετέχουσα και μέλος της ΦΟΑΝ Σοφία Ταβλά αναφέρθηκε στη μοναδική φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Μεραμπέλλου, σημειώνοντας ότι η Φωτογραφική Ομάδα Αγίου Νικολάου περιηγήθηκε στο Μεραμπέλλο με στόχο να αναδείξει, μέσα από τον φωτογραφικό φακό, την αυθεντική ψυχή του τόπου.

Όπως είπε, οι φωτογραφίες λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και αναδεικνύοντας τη διαχρονική ομορφιά της περιοχής.

Κάλεσε το κοινό να περιηγηθεί στην έκθεση, να ανακαλύψει τις εικόνες του Μεραμπέλλου, σε έναν χώρο μάλιστα που υπηρετεί τη διατήρηση της τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ