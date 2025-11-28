Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα έχει ως εξής:

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο.

– Στις 11:30 π.μ. θα μιλήσει σε σύσκεψη που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου με φίλους και συμπορευόμενους του Κόμματος στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, με θέμα: «ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

– Στις 21:00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, στο κέντρο «Αγράμπελη» (προς Μαλάδες).

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Ρέθυμνο και Χανιά

– Στις 11.30 π.μ. θα επισκεφθεί το «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας» στην Ελεύθερνα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

– Στις 21:00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, στο κέντρο «Πορτοκάλι» (Γέφυρα Πλατανιά).