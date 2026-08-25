Την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στις δεκαετίες 70΄- 80΄-90΄ με τον DJ ALEX στην Παραλιακή πλατεία Ιεράπετρας.

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση- Δήμος Ιεράπετρας