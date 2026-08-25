Την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στις δεκαετίες 70΄- 80΄-90΄ με τον DJ ALEX στην Παραλιακή πλατεία Ιεράπετρας.
Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη
Οργάνωση- Δήμος Ιεράπετρας
Την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στις δεκαετίες 70΄- 80΄-90΄ με τον DJ ALEX στην Παραλιακή πλατεία Ιεράπετρας.
Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη
Οργάνωση- Δήμος Ιεράπετρας
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
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