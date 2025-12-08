Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, στις οποίες αποφάσισαν να προχωρήσουν, αντιδρώντας στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον πρωτογενή τομέα, που τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, καθώς τους δημιουργούν, όπως τονίζουν, όρους κατάρρευσης.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Κρήτη, η προσυγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να έχουν ήδη σπεύσει με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμενε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.

«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ’ αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.