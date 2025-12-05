Έμεινα πραγματικά έκπληκτος από τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει μια διαδικασία που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν ακολούθησε τα προβλεπόμενα.

Μια διαδικασία που αφορούσε την πρόσληψη συμβασιούχου ΑμεΑ στον Δήμο Σητείας — θέμα που απαιτούσε αυστηρή διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε: «εγκαλούμαστε ότι δεν έγινε η τυπική διαδικασία».

Όχι, κύριε Δήμαρχε.

Δεν εγκαλείστε. Κρίνεστε.

Κρίνεστε για την επιλογή να παρακάμψετε μια διαδικασία που δεν ήταν “τυπική”, όπως αφήσατε να εννοηθεί, αλλά απαραίτητη. Ποιά ήταν αυτή;

Η υποχρεωτική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι «τυπική διαδικασία». Είναι υποχρέωση.

Αφού δεν έγινε συνέντευξη, πώς λήφθηκε απόφαση πρόσληψης; Ποιο κριτήριο χρησιμοποιήθηκε αντί του θεσμοθετημένου; Αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, δείχνει διοικητική ανεπάρκεια. Όμως μετά από επτά χρόνια θητείας, η δικαιολογία της άγνοιας ή της αδυναμίας απλά δεν στέκει.

Αυτό που προκύπτει είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας και ισονομίας, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα συμπολιτών μας — τα άτομα με αναπηρία — που έχουν ήδη θεσμικά αντιμετωπίσει περισσότερα εμπόδια από τον μέσο πολίτη.

Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας ότι «για ψυχολογικούς λόγους θέλαμε να αποφύγουμε την ψυχοφθόρα διαδικασία της συνέντευξης».

Μα αυτό αφορά την ψυχολογία των υποψηφίων! Αν εκείνοι ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν, ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος να τους “προστατεύσετε”; Ή μήπως η αποφυγή της συνέντευξης προστάτευε… κάτι άλλο;

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η δήλωση:

«Θέλαμε ο άνθρωπος που θα παίρναμε να είχε κάποιες επιπλέον δυνατότητες».

Ποιες δυνατότητες; Πού αναφέρονται; Ποιος τις αξιολόγησε χωρίς συνέντευξη;

Σε μια μικρή κοινωνία όπως η Σητεία — όπως ο ίδιος παραδέχθηκε — τέτοιες αόριστες «προϋποθέσεις» γεννούν εύλογες απορίες.

Τέλος, ο Δήμαρχος είπε: «Κατάλαβα ότι αυτή η απόφαση δεν έγινε αποδεκτή».

Δηλαδή αν οι υποψήφιοι δεν αντιδρούσαν, μια απόφαση ληφθείσα χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία θα έμενε σε ισχύ;

Ευτυχώς που υπάρχει η Διαύγεια και οι ενεργοί πολίτες που αποκαλύπτουν τέτοιες πρακτικές.

Γιατί, κύριε Δήμαρχε, με αυτές τις δικαιολογίες δεν υπερασπίζεστε την πράξη σας.

Απλώς προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.

Και επειδή μιλάμε για έναν τομέα τόσο ευαίσθητο όσο η ίση και δίκαιη μεταχείριση των ΑμεΑ, η κοινωνία της Σητείας περιμένει — και δικαιούται — μια πολύ πιο σοβαρή και θεσμική συνέχεια.

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην Δήμαρχος Σητείας