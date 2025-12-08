Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη, τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Χανιά, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο, όπου στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε αστυνομικός, έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.