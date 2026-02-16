Η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για την ανάγκη ενημέρωσης, ενίσχυσης της έρευνας, έγκαιρης διάγνωσης και ισότιμης πρόσβασης σε σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες. Ο παιδικός καρκίνος δεν αφορά μόνο την ιατρική κοινότητα, αλλά ολόκληρη την κοινωνία, η οποία καλείται να επιδείξει ευαισθησία, αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε:

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου μας καλεί να στεκόμαστε με σεβασμό, ανθρωπιά και υπευθυνότητα απέναντι στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Κάθε παιδί αξίζει φροντίδα, ελπίδα και τη δυνατότητα να ονειρεύεται το μέλλον του χωρίς φόβο. Η κοινωνία οφείλει να επενδύει στην πρόληψη, στην επιστημονική γνώση και στη στήριξη των δομών υγείας. Πάνω απ’ όλα, όμως, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Είναι ευθύνη όλων μας να στεκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά με πράξεις ουσίας, έμπρακτης αλληλεγγύης με κύριο στόχο να συμβάλουμε όλοι ώστε να μην χαθεί το παιδικό χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που αποτελεί σύμβολο ζωής».