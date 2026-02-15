Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, το 1ο Γενικό Λύκειο πραγματοποίησε δράση καθαρισμού ακτών στις παραλίες ΕΟΤ , Γραγαδόρου και Άμμου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο των δράσεων Ενεργού Πολιτειότητας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και συνεργατικό πνεύμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς, της κοινωνικής συμμετοχής και της ενεργού στάσης ζωής, αξίες που συνδέονται άμεσα με την έννοια του Ενεργού Πολίτη.

Η ενεργή συμμετοχή όλων, το ομαδικό πνεύμα και η διάθεση προσφοράς ανέδειξαν τον ρόλο του σχολείου ως χώρου καλλιέργειας κοινωνικής ευαισθησίας, υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την πολύτιμη υποστήριξή του, καθώς προσέφερε γάντια και σακούλες, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία άφησε σε όλους μας θετικά συναισθήματα, όμορφες εικόνες και, κυρίως, το μήνυμα ότι «Μικρές πράξεις μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές».

1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου