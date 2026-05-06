Η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, οι συνοδοί καθηγητές και οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας που συμμετείχαν στην πολυήμερη εκδρομή σε Ρέθυμνο-Χανιά, ευχαριστούν θερμά τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία του.

Ο Σεβασμιώτατος, νέος Δεσπότης με καταγωγή από τη Νεάπολη Λασιθίου, παρέθεσε πλούσιο γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες, μοίρασε απλόχερα την ευλογία του με τις ευχές του, καθώς και συμβολικά κρεμαστά κοσμήματα με τη μορφή του Αγίου Τίτου σε κάθε παιδί και συνοδό καθηγητή. Με την πραότητα και τη γλυκύτητα που τον διακρίνει, έδωσε πολύτιμες συμβουλές ζωής στα παιδιά μας και τους τόνισε πως πλέον «έχουν ένα σπίτι στα Χανιά».

Ως ένα μικρό δείγμα ανταπόδοσης της αγάπης και της φιλοξενίας του, του προσφέρθηκε ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα του Νομού μας εκ μέρους της Διευθύντριας κ. Μαρίας Χατζηπαναγιώτη, ενώ ο μαθητής Νίκος Παναγιωτάκης συνέθεσε και του αφιέρωσε τις παρακάτω αυτοσχέδιες μαντινάδες:

Άξιος είστε άνθρωπος,

και σας ευχαριστούμε,

απού εμάς καλέσατε,

να σας επισκεφτούμε.

Εμμανουήλ το κοσμικό,

είναι το όνομά σας,

σαν του Χριστού που δόθηκε,

στα χέρια του η καρδιά σας.

Τ’ αληθινό μετάλλιο,

τ’ αξίζουν οι άνθρωποι.

που απ’ το στίβο τσ’ ανθρωπιάς,

βγαίνουνε πάντα πρώτοι.

Ευχαριστώ, Παρακαλώ,

Συγγνώμη, πράμα άλλο.

τρεις λέξεις σας έκαμανε,

Σεβάσμιε, μεγάλο.

Είν’ η αγάπη του λαού,

πηγή απου φουντώνει,

κι όσο ο σεισμός τηνε χτυπά,

τόσο σας ανυψώνει.

Του ευχόμαστε υγεία και δύναμη και να συνεχίζει να είναι δίπλα στους νέους και στις νέες φωτίζοντας τον δρόμο τους με την αγάπη και την παρουσία του.