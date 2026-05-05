Οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Χουμεριάκου και του Αγίου Νικολάου ευρύτερα, η πρόσφατη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την τοποθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας (κεραίας) της «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», πολύ κοντά στον οικισμό του Χουμεριάκου.

Τη λύπη και δυσαρέσκειά της εξέφρασε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Σοφία Καραμανώλη, χαρακτηρίζοντας «ανήθικο» το γεγονός ένα όργανο της Αυτοδιοίκησης να καταλήγει σε τέτοιες αποφάσεις, όταν υπάρχει εκπεφρασμένη η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας.

«Αν η Περιφέρεια δεν εκφράζει την άποψη των πολιτών ενός οικισμού, ποιος θα την εκφράσει εκτός από μας (το Δημοτικό Συμβούλιο). Λυπούμαι πάρα πολύ, εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Το θεωρώ τελείως ανήθικο να καταλήγουμε σε τέτοιες αποφάσεις και προφανώς οι άνθρωποι από το Χουμεριάκο θα κάνουν ό,τι είναι νομικά δυνατόν ώστε να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο», δήλωσε η κ. Καραμανώλη.

Όπως εξήγησε, η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνα αρνητική. Δήλωσε ότι η ίδια θα αποστείλει σχετική επιστολή διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Η επιστολή θα απηχεί ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά και παρ’ όλα αυτά η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης την αγνόησε, γνωμοδοτώντας θετικά για την τοποθέτηση της κεραίας.

