Σήμερα τιμούμε τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων με αναπηρία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι μια κοινωνία κρίνεται από τον βαθμό στον οποίο σέβεται και στηρίζει όλα τα μέλη της, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τα άτομα με αναπηρία δεν ζητούν «ειδική μεταχείριση», αλλά ίσες ευκαιρίες, προσβασιμότητα, σεβασμό και ενεργό συμμετοχή σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, επαγγελματικής και πολιτικής ζωής. Είναι δικαίωμα, όχι παραχώρηση.

Ως «Συνεργασία Δημοτών», στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των συμπολιτών μας με αναπηρία και των οικογενειών τους, διεκδικώντας μια πόλη χωρίς εμπόδια – φυσικά, κοινωνικά και θεσμικά. Μια πόλη που να χωρά όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η έμπρακτη στήριξη δεν είναι απλώς υποχρεώσεις της Πολιτείας, αλλά ευθύνη όλων μας. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο συμπεριληπτική.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ