Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον διακεκριμένο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο οποίος παρουσίασε στο σχολείο μας ομιλία με θέμα:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή μας: Οφέλη και Απειλές – Towards a Beneficial Artificial Intelligence for All».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην «Αίθουσα Φυσικών Επιστημών» και το αμφιθέατρο ήταν κατάμεστο, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της μαθητικής κοινότητας αλλά και της πόλης μας για θέματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

Στην ομιλία παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κος Γεώργιος Αρακαδάκης και κος Νικόλαος Καμινογιαννάκης, ο Αναπληρωτής Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης κος Νικόλαος Αποστολάκης, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Δέσποινα Δρεττάκη, η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μαρία Πρατσίνη, ο Προϊστάμενος του Τομέα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών κος Ορφανάκης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος Προσωπικού της ΔΔΕ Λασιθίου κος Παπαδόπουλος Νικόλαος, Διευθυντές των όμορων σχολικών μονάδων, Δημοτικοί σύμβουλοι, συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο μας, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, καθώς και πλήθος γονέων, φοιτητών και μαθητών.

Η Διευθύντρια του σχολείου, κα Καλλιόπη Δασκαλογιαννάκη, καλωσόρισε τον ομιλητή και ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας τη σημασία οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και τις προοπτικές που αυτές δημιουργούν.

Ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Χαλκιαδάκης

Ο κύριος Χαλκιαδάκης κατάγεται από τον Άγιο Νικόλαο και αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες ερευνητές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με πλούσιο επιστημονικό έργο και διεθνείς διακρίσεις. Η παρουσία του στο σχολείο μας ήταν ιδιαίτερα τιμητική και ενέπνευσε τους μαθητές να θέσουν υψηλούς στόχους.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς λειτουργεί

Πού ήδη χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας

Τις μεγάλες δυνατότητες που δημιουργεί στην επιστήμη, στην υγεία και στην εκπαίδευση

Τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας

Την ανάγκη για ηθικά κριτήρια και υπεύθυνη αξιοποίηση της AI

Ο κύριος Χαλκιαδάκης επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της κοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Η σημασία της εκδήλωσης για το σχολείο μας

Η δράση αυτή:

ενίσχυσε τη σύνδεση του σχολείου με την επιστημονική κοινότητα,

έδωσε κίνητρο στους μαθητές να διερευνήσουν σύγχρονες σπουδές και επαγγέλματα,

προώθησε την κριτική σκέψη και την υπεύθυνη χρήση της Τεχνολογίας,

ανέδειξε πώς ένας επιστήμονας από τον τόπο μας μπορεί να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Ευχαριστίες

Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη για τη μεταδοτική και καίρια ομιλία του.

Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν τη διοργάνωση, καθώς και τη Διευθύντρια κα Καλλιόπη Δασκαλογιαννάκη για την πρωτοβουλία και τον συντονισμό.

Με συνεργασία, όραμα και δημιουργικότητα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους μαθητές και στους συμπολίτες μας πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ