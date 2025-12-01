Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε χθες από τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Λασιθίου. Πρόεδρος επανεξελέγη η Σοφία Τσαγκαράκη η οποία ήταν και η μοναδική υποψήφια για τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου.

Τακτικά μέλη εξελέγησαν οι: Δημήτρης Αγαπητός, Νικ. Σφακιανάκης, Χρυσάνθη Φαρσάρη, Κλειώ Ασπραδάκη, Ελένη Ταβλά, Ελένη Τσαγκαράκη, Μιχ. Δρακάκης και Λώρα-Μαρία-Αγγελική – Ελίζα Σολιδάκη. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι, Τριχάκη Μαρία και Ελένη Κλώντζα.

Από τα 106 μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, ψήφισαν 69 και όλα τα ψηφοδέλτια βρέθηκαν έγκυρα.