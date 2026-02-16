Η μαζική συμμετοχή των πολιτών, παρά το εορταστικό κλίμα των Αποκριών και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η τοπική κοινωνία στέκεται έμπρακτα δίπλα στο Νοσοκομείο μας και στηρίζει τον Σύλλογο.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Άνδρέας Μαμαντόπουλος – 215

Πόπη Δασκαλάκη – 171

Μαρία Παϋσανίδου – 114

Χρύσα Σταυρακάκη – 112 Κατερίνα Συμιανάκη – 111 Μιράντα Κατσαβδάκη – 90

Μανώλης Χανιωτάκης – 55 Παγώνα Δοργιάκη – 52 Μανώλης Κουφάκης – 51

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμπολίτες μας για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη δυναμική παρουσία τους στο Σύλλογο.

Ευχόμαστε στο νέο ΔΣ με δύναμη και ευθύνη να συνεχίσουν τον αγώνα για την ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.