Σε ατμόσφαιρα κατάνυξης, συγκίνησης και χαράς, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη και με τη δέουσα λαμπρότητα τελέσθηκε την Κυριακή της Απόκρεω 15 Φεβρουαρίου 2026 η εις Επίσκοπον χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, στον κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου στο Ηράκλειο, όπου το εσπέρας του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026 δόθηκε το Μέγα Μήνυμά του.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τιτος, ενώ στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Ευγενιος. Συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Διοσπόλεως κ. Εμμανουήλ (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας), Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, συπροσευχομένου του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Μητροπολίτου κ. Ειρηναίου.

Στον συγκινητικό χειροτονητήριο λόγο του ο νέος της Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ αναφέρθηκε στη σύγχρονη πραγματικότητα και τη σημασία της Εκκλησίας ως Σώματος Χριστού και ως κοινωνίας προσώπων, εστιάζοντας στη θεολογία του προσώπου και στην ανάγκη συνεχούς συμπόρευσης Αρχιερέως, ιερού κλήρου. μοναχικών αδελφοτήτων και ευσεβούς λαού μέσα από το εκκλησιαστικό γεγονός. Αφού έστρεψε τη σκέψη του στο μαρτυρικό Φανάρι και στον προκαθήμενό της Ορθόδοξου Εκκλησίας, στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, δηλώνοντας την αφοσιώσή του στον ιερό δεσμό με τη Μητέρα Εκκλησία, ανέφερε τη μαθητεία του στη βιωματική Εκκλησιολογία κοντά στον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε στον πολιό Γέροντα, πρώην Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Μητροπολίτη κ. Ειρηναίο, στον ιερό Κλήρο, τις Μοναχικές Αδελφότητες και το ευσεβές ποίμνιο της Ι. Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, υποσχόμενος ότι θα αναλώσει τον εαυτό του για τη δόξα της Εκκλησίας και τη σωτηρία ψυχών.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγενιος στην αντιφώνησή του, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους πολλούς κόπους, την προσήνεια, την πραότητα και τα τόσα άλλα χαρίσματα του νέου Μητροπολίτου, τα οποία καλλιέργησε στο γεώργιο του Θεού, κοντά στον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο. Επίσης, αφού σημείωσε ότι οι Αρχιερείς λειτουργούμε θυσιαστικά και με ειλικρινή αυταπάρνηση, όχι για εμάς αλλά για την Εκκλησία, στην οποία οφείλουμε ό,τι είμαστε, απευθύνθηκε προς τον Σεβ. κ. Ιωακείμ και του ευχήθηκε τα δέοντα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι σήμερα οι Άγιοι Δέκα σε παραδίδουν στους Αγίους Τέσσερις Μάρτυρες των Μελάμπων.

Μετά το πέρας της χειροτονίας το πλήθος του παρισταμένου λαού αναφώνησε με ενθουσιασμό το «Άξιος».

Έλαβαν μέρος Πρωτοσύγκελλοι της Ι.Α.ΑΚ. και των Ι. Μητρπόλεων, μεταξύ των οποίων ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας Αρχιμ Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Ηγούμενοι Ι. Μονών και άλλοι κληρικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος του Ι. Κ. Ν. Αγ. Φωτεινής Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεινάς.

Εκκλησιάσθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της Περφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων των οποίων ήταν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνης κ Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή και Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης, οι Βουλευτές Ρεθύμνης κ. Εμμανουήλ Χνάρης και Ηρακλείου κ. Ελευθ. Αυγενάκης, Δήμαρχοι των Νόμων Ηρακλείου, Ρεθύμνης καθώς και ο Δήμαρχος των Σφακίων, οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος ευσεβών χριστιανών από όλη την Κρήτη και κυρίως από τις Μητροπολιτικές περιφέρειες των Ι. Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας, και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.