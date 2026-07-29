Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και συνολικά των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του Λασιθίου αναφέρθηκε ο Διοικητής κ. Νίκος Κοκκίνης.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της περίθαλψης ξένων επισκεπτών, καθώς και της είσπραξης των σχετικών δαπανών από ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο κ. Κοκκίνης τόνισε ότι ένα ισχυρό νοσοκομείο είναι απαραίτητο σε μια τουριστική περιοχή και δεν αποτελεί μόνο φορέα υγείας, αλλά και αναπτυξιακό θεσμό.

Η ποιότητα της περίθαλψης, όπως είπε, επηρεάζει την εικόνα του τόπου, την τουριστική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.

Για τον λόγο αυτό υπογράμμισε ότι η στήριξη του Νοσοκομείου αφορά και τους ανθρώπους του τουρισμού, τους επιχειρηματίες και συνολικά την τοπική κοινωνία.

Η επέκταση του ΓΝΑΝ

Απαντώντας στην ερώτηση της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» για την προοπτική επέκτασης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι πρώτα να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υφιστάμενη δομή.

Δεν απέκλεισε μια μελλοντική επέκταση, διευκρίνισε όμως ότι αυτή πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένους ιατρικούς και λειτουργικούς στόχους και όχι απλώς με τη δημιουργία περισσότερων χώρων. Μια νέα πτέρυγα ή εγκατάσταση, όπως είπε, θα πρέπει να εξυπηρετεί τη δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου ή νέας υπηρεσίας.

Σχέδιο έως το τέλος του έτους

Ο διοικητής ανέφερε ότι έχει καταρτίσει και ένα πρώτο σχέδιο άμεσης λειτουργικότητας έως το τέλος του έτους.

Σε αυτό περιλαμβάνονται η πρόσληψη κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως αναισθησιολόγου και γυναικολόγου, καθώς και η αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων ασφάλειας και υποδομών.

Όπως είπε, θέλει να είναι βέβαιος ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί χωρίς κινδύνους από τεχνικές βλάβες, πλημμύρες ή άλλες αστοχίες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Συνεργασία με Δήμο και Περιφέρεια

Ο κ. Κοκκίνης ευχαρίστησε τον Δήμο Αγίου Νικολάου για τη βοήθεια στην απομάκρυνση παλαιών και άχρηστων υλικών, για την οποία, όπως ανέφερε, χρειάστηκαν περίπου 14 φορτηγά. Ανακοίνωσε ακόμη ότι ο Δήμος ανέλαβε εργασίες βαφής και βελτίωσης στον εξωτερικό χώρο, ενώ οι εσωτερικές παρεμβάσεις θα γίνουν από το ίδιο το Νοσοκομείο.

Παράλληλα, προανήγγειλε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την υλοποίηση πρόσθετων παρεμβάσεων μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ολοκληρώνοντας τις απαντήσεις του, ο κ. Κοκκίνης υπογράμμισε ότι ανέλαβε τη διοίκηση με αποκλειστικό στόχο να βοηθήσει το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Όπως είπε, η προσπάθεια μπορεί να πετύχει μόνο μέσα σε κλίμα συνεργασίας, συμμετοχής και σεβασμού, επαναφέροντας τις δύο βασικές έννοιες της αρχικής του τοποθέτησης: την αγάπη και την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ