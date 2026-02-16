Έγκριση της υπ’αριθμόν 11/2025 μελέτης του έργου «Σύνδεση οικισμού Μαγουλά Γεώτρησης Ψυχρού με το Περιφερειακό δίκτυο από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ποσού 99.999,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και των όρων δημοπρασίας του έργου «Σύνδεση οικισμού Μαγουλά Γεώτρησης Ψυχρού με το Περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου».
Σε μια εποχή λειψυδρίας και κλιματικής αλλαγής ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αυξάνει κατά 240 κυβικά νερού το 24ωρο το περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας με σκοπό την κάλυψη αναγκών νερού με μόνιμη παροχή σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
