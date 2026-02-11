Για 14η χρονιά, το Erasmus Student Network Greece, διοργανώνει το πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι «The Crete Trip», φέρνοντας την Κρήτη στο προσκήνιο του Erasmus. Οι φοιτητές, που σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+, θα ταξιδέψουν με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος της φετινής διοργάνωσης Γιάννης Τσορτανίδης επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον ενημέρωσε για τον σχεδιασμό της. Στη συνάντηση συμμετείχε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θεοδώρα Κουτεντάκη.

Το «The Crete Trip 2026» θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026 με εναρκτήρια ημέρα την Πέμπτη 7 Μαΐου που θα διεξαχθεί το flag parade και το Κρητικό Φεστιβάλ.

Το The Crete Trip είναι η μεγαλύτερη γιορτή πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εκδρομή στην Κρήτη που διοργανώνεται εθελοντικά από το Erasmus Student Network Greece για φοιτητές Erasmus με την συμμετοχή 1.000 περίπου ατόμων από περισσότερες από 40 χώρες.

«Ανανεώνουμε και φέτος το μεγάλο μας ραντεβού. Είμαστε έτοιμοι, για μια ακόμα χρονιά, να υποδεχτούμε στο Ηράκλειο και την Κρήτη τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στο The Crete Trip 2026. Οι εθελοντές του Erasmus Student Network Greece, προετοιμάζονται για να καλωσορίσουν στην Κρήτη τους φοιτητές Erasmus. Να τους παρουσιάσουν τις ομορφιές του τόπου μας και να αποκαλύψουν τα μοναδικά στοιχεία της αυθεντικής Κρήτης. Εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, με μεγάλη χαρά υποστηρίζουμε και τη φετινή διοργάνωση, γνωρίζοντας πως οι νέες και οι νέοι της Ευρώπης κρατούν τη σκυτάλη στη διαδρομή της Ένωσης για νέα λιμάνια, με πιο ήρεμα νερά και την ίδια στιγμή γράφουν με φωτεινά χρώματα τις σελίδες του μέλλοντος» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Από την πλευρά της η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θεοδώρα Κουτεντάκη, δήλωσε: «Πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα με την άμεση και έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και αποτελεί έναν ιδιαίτερο θεσμό τόσο για το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus όσο και για τους ίδιους τους διεθνείς φοιτητές της χώρας μας ενώ βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Οι φοιτητές, θα ταξιδέψουν στο νησί, με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece, για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του».

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης Γιάννης Τσορτανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην διεξαγωγή της διεθνούς νεανικής εκδήλωσης.