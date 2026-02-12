Το νέο αντιπλημμυρικό έργο που πραγματοποιείται από την ΠΕΛ έκανε αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παλαικάστρου Νίκο Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της νέας παρέμβασης της Περιφέρειας Κρήτης για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με στόχο την προστασία της περιοχής και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και υποδομών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ενημερώθηκε αναλυτικά για τα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για τον σχεδιασμό των τεχνικών παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

«Η πρόληψη και η θωράκιση των περιοχών μας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης. Με τα νέα αντιπλημμυρικά έργα στο Παλαίκαστρο προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων υποδομής που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.