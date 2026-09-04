Ένα ακόμη αξιόλογο και δυνατό τεστ προετοιμασίας περιμένει τον ΑΟΑΝ, το τέταρτο κατά σειρά και επίσης εντός έδρας, καθώς οι «κυανόλευκοι» θα υποδεχθούν το Σάββατο στις 17.45 στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης» τον Ρούβα.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά αποτελεί την τελική πρόβα του ΑΟΑΝ πριν από την πρώτη επίσημη και ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση της νέας σεζόν, αυτή απέναντι στον ΠΟΑ για το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας όσο και στις επιλογές του Νίκου Σουργιά, ο οποίος έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στις τελευταίες δοκιμές και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.

Ο Ρούβας διαθέτει ένα αξιόλογο σύνολο και συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στο φιλικό. Για τον τεχνικό του ΑΟΑΝ αποτελεί ένα ακόμη καλό τεστ, μέσα από το οποίο θα μπορέσει να αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του, να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα και να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τα πλάνα του ενόψει της πρώτης μεγάλης και κρίσιμης «μάχης» της σεζόν.

Παράλληλα, η αναμέτρηση αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τον κόσμο του ΑΟΑΝ να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα ομάδα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, παίρνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το σύνολο που θα παρουσιαστεί στις επίσημες υποχρεώσεις.