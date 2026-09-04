Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου θα επισκεφθεί ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο μιας ευρείας περιοδείας που προγραμματίζει σε ολόκληρη την Κρήτη. Στόχος της επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι να επιθεωρήσει και να εγκαινιάσει επίσημα μια σειρά από κομβικά έργα υποδομής στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και παραδίδονται σταδιακά προς χρήση στους πολίτες του νησιού. Η παρουσία του υπουργού στο Λασίθι και ειδικότερα στην πρωτεύουσα του νομού σηματοδοτεί την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που βελτιώνουν το ίδρυμα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Άγιο Νικόλαο και τους πολίτες της περιοχής βρίσκεται η παράδοση του πλήρως ανακαινισμένου και εκσυγχρονισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ). Το έργο αυτό εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο, ομαδοποιημένο πρόγραμμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5,71 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το χρηματοδοτικό αυτό πακέτο δεν αφορούσε αποκλειστικά το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά κάλυπτε ένα ευρύ σύνολο κτιριακών παρεμβάσεων σε νοσοκομειακές μονάδες του νησιού, όπως οι κτιριακές βελτιώσεις των ΤΕΠ στο Ρέθυμνο καθώς και σημαντικές υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις στα Χανιά.

Ειδικά για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το επιμέρους υποέργο των «Κτιριακών βελτιώσεων ΤΕΠ» είχε προϋπολογισμό 936.400 ευρώ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το ανακατασκευασμένο τμήμα έχει ήδη παραδοθεί προς χρήση.

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν αναδιαμόρφωση και αναδιοργάνωση χώρων:

Πλήρης ανασχεδιασμός της εσωτερικής λειτουργίας των χώρων, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσος και αποτελεσματικός διαχωρισμός των περιστατικών ανάλογα με τη σοβαρότητά τους μέσω σύγχρονης διαδικασίας διαλογής (Triage).

Εκσυγχρονισμός υποδομών και δικτύων με ριζική αντικατάσταση και αναβάθμιση των υδραυλικών και μηχανολογικών δικτύων, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού (Fan Coils), διασφαλίζοντας ένα υγειονομικά ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον για τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό.

Επίσης, ψηφιακή ετοιμότητα. Πλήρη δηλαδή προετοιμασία των κτιριακών υποδομών για την άμεση υποδοχή και εφαρμογή των νέων ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης ασθενών που προωθεί η 7η ΥΠΕ Κρήτης.

Το συνολικό πρόγραμμα για τα ΤΕΠ

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης εθνικής πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» (Κωδικός Δράσης 16795) του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Το πρόγραμμα αυτό, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 142 εκατομμύρια ευρώ για τις κτιριακές υποδομές, καλύπτει τις ανάγκες των ΤΕΠ σε 80 δημόσια νοσοκομεία σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Συνολικά, οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την αναβάθμιση του τομέα της Υγείας φτάνουν τα 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας παράλληλα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα Κέντρα Υγείας και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Βασικός στόχος του συνολικού εθνικού σχεδίου είναι η μετατροπή των ΤΕΠ σε πλήρως αυτόνομα λειτουργικά τμήματα, ώστε να μειωθούν δραστικά οι χρόνοι αναμονής και να εξαλειφθεί η χρόνια ταλαιπωρία των πολιτών κατά τις εφημερίες.

Η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους των υγειονομικών, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να τεθούν επί τάπητος όχι μόνο οι νέες υποδομές αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα στελέχωσης και διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στον νομό Λασιθίου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ