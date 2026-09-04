Η αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Ανατολικής Κρήτης αποτελεί ζητούμενο στο Λασίθι. Πρόκειται για την πιο κρίσιμη αναπτυξιακή προτεραιότητα που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ασφάλεια των μεταφορών και την τουριστική προοπτική του τόπου μας.

Η ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου έχει ταλαιπωρηθεί επί δεκαετίες από την έλλειψη σύγχρονων οδικών υποδομών, γεγονός που λειτουργεί συχνά ως τροχοπέδη τόσο για την τουριστική ανάπτυξη όσο και για την εμπορική δραστηριότητα. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει ο Βόρειος Οδικός άξονας που έχει ξεκινήσει τμηματικά από το νομό, καθυστερεί και θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο, η ολοκλήρωσή του, όπως μαρτυρά και η εξέλιξη των έργων.

Με το δεδομένο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρεί με αποφασιστικά βήματα, στην υλοποίηση ενός έργου μείζονος σημασίας για την βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθηκών στο τμήμα του ΒΟΑΚ έως τη Σητεία. Το πρώτο βήμα έγινε με την έγκριση της διάθεσης πίστωσης και την έγκριση για την διακήρυξη της διαδικασίας δημοπρασίας, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Παλαιάς εθνικής οδού 90 και στο τμήμα Καλό Χωριό – Σητεία».

Το έργο

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται αμιγώς από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κρήτης. Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται σε ένα κρίσιμο τμήμα του δικτύου, συνολικού μήκους 45,20 χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 5,40 χλμ. διέρχονται μέσα από αστικά τμήματα και πυκνοκατοικημένους οικισμούς. Η αρχή του έργου τοποθετείται περίπου στη χιλιομετρική θέση 22, της Παλαιάς Εθνικής Οδού 90 (ΠΕΟ 90), στην ευρύτερη περιοχή της Παχιάς Άμμου και καταλήγει περίπου στη χιλιομετρική θέση 67, στην περιοχή του γηπέδου της Σητείας.

Όπως γνωρίζουν καλά οι οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο δίκτυο, η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Η διατομή του δρόμου δεν έχει σταθερό πλάτος, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις που κυμαίνονται από 4,50 έως 8,00 μέτρα. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν δρόμο με μόλις μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστικό μεταξύ των κατευθύνσεων, με αποτέλεσμα οι προσπεράσεις να πραγματοποιούνται με την εξαιρετικά επικίνδυνη είσοδο στο αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, οι περισσότεροι κόμβοι παραμένουν ισόπεδοι, αδιαμόρφωτοι και με ελλιπή σήμανση, ενώ συναντάται και μεγάλο πλήθος ανεξέλεγκτων προσβάσεων. Ειδικά στα 5,37 χιλιόμετρα όπου ο δρόμος τέμνει οικισμούς, ο κίνδυνος ατυχημάτων αυξάνεται δραματικά.

Βασισμένο σε αναλυτική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, το έργο περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην άμεση αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος (ρωγμές, τροχοαυλακώσεις, λακκούβες), τη νέα κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, καθώς και σε εκτεταμένες εργασίες κλαδοκοπής και καθαρισμού των πλευρικών τάφρων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι εργασίες δεν απαιτούν νέες μελέτες ή απαλλοτριώσεις, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Η σημασία του έργου

Η Σητεία, και ευρύτερα η Ανατολική Κρήτη, αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενους πόλους. Το έργο δεν συνιστά μια απλή συντήρηση, αλλά τμήμα ενός ευρύτερου στρατηγικού οράματος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ μας ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης: «Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο της διαρκούς πρωτοβουλίας της Περιφέρειας για την υποστήριξη του μεγάλου έργου του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία. Είναι ένας κεντρικός, αδιαπραγμάτευτος στόχος τον οποίο υποστηρίζει σταθερά και με κάθε μέσο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Διασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια στο υφιστάμενο δίκτυο σήμερα, αποδεικνύουμε έμπρακτα την πολιτική μας βούληση και προετοιμάζουμε το έδαφος για την ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή σύνδεση του Λασιθίου με την υπόλοιπη Κρήτη».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, προχωρώντας στον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού, άνοιξε τον δρόμο. Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών σ’ ένα έργο σημαντικό για την οδική ασφάλεια ενός δύσκολου δρόμου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ