Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2025, σέ Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, προκειμένου νά συζητηθεῖ τό θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εἰρηναῖος ὑπέβαλε τήν παραίτησή του.

Κατόπιν τούτων ὁμόφωνα ἀποφασίσθηκε νά μεταβεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί τόν κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντα Πρωτέκδικο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,γιά νά συναντηθεῖ μέ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητατόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.