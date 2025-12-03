Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει την υποχρέωση διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, βασιζόμενοι στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου πραγματοποίησε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου όπου είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Μιχάλη Λεμονή, έναν καταξιωμένο αθλητή του Παραολυμπιακού Αθλήματος Μπότσια, με διακρίσεις σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταρχάς ο Διευθυντής κ. Χαβάκης Γεώργιος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας, καλωσόρισε τον καλεσμένο και έδωσε το λόγο στην καθηγήτρια Θεολόγο, κ. Σηφαντωνάκη Καλλιόπη, η οποία έκανε μία εξαιρετική παρουσίαση για το θέμα και για την προσωπικότητα και του κ. Λεμονή.

Στη συνέχεια ο κ. Λεμονής μίλησε για τη ζωή του, τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότητας, μίλησε για την δύναμη της θέλησης, εμπνέοντας μαθητές και καθηγητές.

Μας έκανε να κατανοήσουμε την έννοια της θέλησης, στης συνεχούς προσπάθειας αντιμετώπιση κάθε πρόκληση της ζωής και υπενθύμισε σε όλους ποιο είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο, η Υγεία.

Στη συνέχεια δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς και οι δικές του απαντήσεις είχαν μέσα τους το «όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε εάν προσπαθήσουμε».

Στο τέλος, μας μύησε στο άθλημα Μπότσια και μαθητές και εκπαιδευτικοί, ως αθλητές, έκαναν το δικό τους αγώνα.

Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στον κ. Λεμονή, για τη συμμετοχή του καθώς και για το όμορφο Κύπελλο που μας χάρισε με την χαρακτηριστική φράση «NEVER GIVE UP» αλλά και στην καθηγήτρια του σχολείου μας, κ. Σηφαντωνάκη, για την οργάνωση της δράσης, όπως και στον Γυμναστή μας κ. Μόσχου «ένα φίλο από τα παλιά» όπως είπε ο κ. Λεμονής, αφού ήταν καθηγητής του στο σχολείο.

Από το 2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ